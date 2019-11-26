Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuОбнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Начавшиеся в Турции испытания российских ЗРК С-400 и американских истребителей F-16 показало агентство Ihlas Haber. На записи видно, как американский легкий истребитель летает в небе на низкой и большой высоте. Также на записи видно, как работают батареи "Триумфов" на земле.
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с чего всё началось
Агентство Ihlas Haber
 опубликовало видео предположительно испытаний поставленных Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 на истребителях F-16 Fighting Falcon.
Известиявчера в 18:45

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Опубликовано видео испытаний С-400 на истребителях F-16 в Турции

Известиявчера в 18:45

Опубликовано видео испытаний С-400 на турецких истребителях F-16

РЕН ТВвчера в 19:43

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РИА Новости26 ноября в 11:47

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Царьград25 ноября в 11:11

Появилось видео тестирования С-400 на истребителях F-16 и F-4 ВВС Турции

Военное обозрение25 ноября в 09:35
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