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REGNUM
REGNUM

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные. Инцидент произошел в провинции Хасеке. Соответствующее видео 17 июля обнародовал YouTube-канал «Военкоры Русской весны».В источнике
Подробнее о событии
Rusvesna.su

«Кто вас сюда звал?!» — Армия России заблокировала военных США в Сирии и поставила их на место

Rusvesna.suвчера в 15:45
Известия

Российские военные заблокировали бронетехнику США в Сирии

Известия08:43
Газета.Ru

Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии

Газета.Ru07:07
Царьград

Русский патруль передал доходчивое послание генералу США после «догонялок» в Сирии

Царьград06:25
Завтра.ру

«Русские убедительно попросили»

Завтра.ру04:29
Lenta.ru

Российские военные заблокировали американскую колонну в Сирии и попали на видео

Lenta.ru18:51
Комсомольская правда

Военный патруль РФ заблокировал бронетехнику США в Сирии

Комсомольская правда12:10

Китай подготовил ракету для запуска миссии на Марс

Ракета Long March-5, которая будет использоваться для запуска первой китайской миссии по исследованию Марса, была доставлена в Космический центр запуска Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая сообщает Национальное космическое управление Китая 17 июля, передает агентство Синьхуа.
ИА Красная Весна06:28
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Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъвчера в 16:04
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СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК16 июля в 11:22
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В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM03:50
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Правительство РФ установило правила продажи красивых автономеров

Проект постановления правительства РФ, определяющий правила "бронирования" таких госзнаков, а также проект поправок в закон о регистрации ТС, успешно прошли антикоррупционную экспертизу.
Новые автомобили12:16
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В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru10:49
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