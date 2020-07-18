Армия и оружие
REGNUMОбнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные. Инцидент произошел в провинции Хасеке. Соответствующее видео 17 июля обнародовал YouTube-канал «Военкоры Русской весны».
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«Кто вас сюда звал?!» — Армия России заблокировала военных США в Сирии и поставила их на место
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