Армия и оружие

REGNUMREGNUMОбнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные. Инцидент произошел в провинции Хасеке. Соответствующее видео 17 июля обнародовал YouTube-канал «Военкоры Русской весны».
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