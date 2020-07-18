Армия и оружие
REGNUMОбнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные. Инцидент произошел в провинции Хасеке. Соответствующее видео 17 июля обнародовал YouTube-канал «Военкоры Русской весны».
Читать в источнике
Оценить828
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские военные заблокировали американскую колонну в Сирии и попали на видео
Lenta.ruвчера в 18:51
«Кто вас сюда звал?!» — Армия России заблокировала военных США в Сирии и поставила их на место
Rusvesna.suвчера в 15:45
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:47, Ашберн
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
Piter.tv 03:43
Политика
В США зафиксировано рекордное количество ЛГБТ-политиков
Политический раскол в Соединенных Штатах привел к тому, что многие кандидаты из числа ЛГБТК воодушевились и стали баллотироваться на государственные должности, сообщает ABC News.
Московский Комсомолец 20:07
Автоспорт
Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии
RT на русском 13:47
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16
Экономика
Фонд госимущества требует проверить, связан ли с Россией покупатель столичного отеля «Днепр»
Фонд государственного имущества обратился к правоохранителям с просьбой проверить происхождение средств, за которые была приобретена киевская гостиница «Днепр», после сообщений о том, что к покупке отеля могут быть причастны российские структуры.
Украина.ру 10:50
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Общество
Россиянам предсказали холодную зиму после жаркого лета
Аномальная жара, установившаяся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, может свидетельствовать o грядущей холодной зиме.
Lenta.ru 19:02
Экономика
Банк отказывается принимать долг от сити-менеджера Читы Сапожникова
Управление федеральной службы судебных приставов ответило на официальный запрос редакции «ZabNews» по ходу взыскания с сити-менеджера Читы Александра Сапожникова долга в полмиллиона рублей.
Zabnews.ru 00:44
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Политика
Конте заявил о тупике на переговорах по выходу ЕС из кризиса
Переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе идут сложнее, чем предполагалось, и зашли в тупик.
Известия 16:40
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Авто
Продажи автомобилей Lada в Европе упали на 11,7% в июне
АвтоВАЗ реализовал в прошлом месяце 308 новых автомобилей Lada, что на 11,7% меньше, чем годом ранее.
SpeedMe 16 июля в 04:23
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 16 июля в 12:01
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Авто
В Сети появились первые фото нового BMW X1
В Сети появились первые шпионские фотографии нового кроссовера BMW X1.
Дни24 09:20
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете
Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости 13:16
Футбол
ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача
Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.
REGNUM 08:49
Политика
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина рассказала «Комсомольской правде» о том, что в интернете спортсмена хотят выставить плохим родителем, что является неправдой.
CT news 16 июля в 02:57
Кино
Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Piter.tv вчера в 08:37
Футбол
Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро
Общественная служба новостей 16 июля в 13:08
Авто
Volkswagen может выпустить электрические версии классических моделей
SpeedMe вчера в 09:45
Космос
Новая экологическая экспертиза может отложить запуск сверхтяжёлой ракеты SpaceX Super Heavy на годы
SpaceX / YouTube Для этого компании необходимо пройти новую экологическую экспертизу в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), так как утверждённым FAA в 2014 году планом был предусмотрен запуск Starship с помощью ракет Falcon 9 и Falcon Heavy.
3DNews 04:47
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
RT на русском 00:59
Общество
WSJ: компания Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook
Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма.
ТАСС 16:50