Армия и оружие

REGNUMREGNUMОбнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные. Инцидент произошел в провинции Хасеке. Соответствующее видео 17 июля обнародовал YouTube-канал «Военкоры Русской весны».
Читать в источнике
Комментировать432

Подробнее о событии

Военный патруль РФ заблокировал бронетехнику США в Сирии

Комсомольская правда12:10

Российские военные заблокировали бронетехнику США в Сирии

Известия08:43

«На каком основании здесь находитесь вы?»: российские военные заблокировали бронемашины США в Сирии

Военное обозрение03:43

Русский патруль передал доходчивое послание генералу США после «догонялок» в Сирии

Царьград06:25

Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии

Газета.Ru07:07

Российские военные заблокировали американскую колонну в Сирии и попали на видео

Lenta.ruвчера в 18:51

«Кто вас сюда звал?!» — Армия России заблокировала военных США в Сирии и поставила их на место

Rusvesna.suвчера в 15:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:47, Ашберн
Игры

Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

Piter.tv 03:43
8
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК 18:46
556
Общество

Москвичам дали рекомендации по выбору арбузов и дынь

Мослента 06:01
25
Политика

В США зафиксировано рекордное количество ЛГБТ-политиков

Политический раскол в Соединенных Штатах привел к тому, что многие кандидаты из числа ЛГБТК воодушевились и стали баллотироваться на государственные должности, сообщает ABC News.
Московский Комсомолец 20:07
1
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

РИА Новости 08:05
128
Автоспорт

Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии

RT на русском 13:47
Здоровье

Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16
87
Экономика

Фонд госимущества требует проверить, связан ли с Россией покупатель столичного отеля «Днепр»

Фонд государственного имущества обратился к правоохранителям с просьбой проверить происхождение средств, за которые была приобретена киевская гостиница «Днепр», после сообщений о том, что к покупке отеля могут быть причастны российские структуры.
Украина.ру 10:50
Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
70
Общество

Россиянам предсказали холодную зиму после жаркого лета

Аномальная жара, установившаяся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, может свидетельствовать o грядущей холодной зиме.
Lenta.ru 19:02
Экономика

Банк отказывается принимать долг от сити-менеджера Читы Сапожникова

Управление федеральной службы судебных приставов ответило на официальный запрос редакции «ZabNews» по ходу взыскания с сити-менеджера Читы Александра Сапожникова долга в полмиллиона рублей.
Zabnews.ru 00:44
6
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
1K
Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
1,8K
Политика

Конте заявил о тупике на переговорах по выходу ЕС из кризиса

Переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе идут сложнее, чем предполагалось, и зашли в тупик.
Известия 16:40
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
5K
Авто

Продажи автомобилей Lada в Европе упали на 11,7% в июне

АвтоВАЗ реализовал в прошлом месяце 308 новых автомобилей Lada, что на 11,7% меньше, чем годом ранее.
SpeedMe 16 июля в 04:23
9
Экономика

Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля

Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 16 июля в 12:01
269
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
96
Авто

В Сети появились первые фото нового BMW X1

В Сети появились первые шпионские фотографии нового кроссовера BMW X1.
Дни24 09:20
1
Шоу-бизнес

Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете

Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости 13:16
14
Футбол

ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача

Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.
REGNUM 08:49
Политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
300
Шоу-бизнес

Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода

Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина рассказала «Комсомольской правде» о том, что в интернете спортсмена хотят выставить плохим родителем, что является неправдой.
CT news 16 июля в 02:57
35
Кино

Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном

Piter.tv вчера в 08:37
1
Футбол

Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро

Общественная служба новостей 16 июля в 13:08
2
Авто

Volkswagen может выпустить электрические версии классических моделей

SpeedMe вчера в 09:45
Космос

Новая экологическая экспертиза может отложить запуск сверхтяжёлой ракеты SpaceX Super Heavy на годы

SpaceX / YouTube Для этого компании необходимо пройти новую экологическую экспертизу в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), так как утверждённым FAA в 2014 году планом был предусмотрен запуск Starship с помощью ракет Falcon 9 и Falcon Heavy.
3DNews 04:47
20
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
2K
Политика

В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»

RT на русском 00:59
224
Общество

WSJ: компания Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook

Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма.
ТАСС 16:50
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное