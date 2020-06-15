Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко

Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил РИА Новости, что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за утечек информации по уголовному делу и формирования негативного общественного мнения.
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Адвокат Соколова хочет подать жлобу в ЕСПЧ из-за видео ссоры историка с Ещенко

АБН08:15

В СМИ появилось видео ссоры Анастасии Ещенко и Олега Соколова

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 16:11

Адвокат Почуев собрался в суд по правам человека. Причиной стала публикация видео ссоры Соколова и Ещенко

Мойка7806:35

Не люблю больше: видео последней ссоры историка Соколова и аспирантки

РЕН ТВ03:49

Адвокат объяснила, зачем историк Соколов снимал предсмертную ссору с аспиранткой

78.ru02:17

Представитель потерпевших в деле историка Соколова обратится в СК после утечки видео ссоры

ТАСС07:02

«Я тебя ненавижу, отпусти меня!»: Появилось видео ссоры историка Соколова и аспирантки Ещенко перед убийством

КП - Санкт-Петербургвчера в 14:14
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Происшествия

Ефремов вызван на допрос 17 июня по делу о ДТП

ТАСС 08:22
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Хоккей

Хоккеист Овечкин сравнил жизнь в США и России

В прямом эфире в Instagram в беседе с актрисой и телеведущей Юлией Бордовских нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сравнил жизнь в США и России.
Газета Кемерова вчера в 23:57
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Музыка

Группу Little Big заподозрили в плагиате треков The Black Eyed Peas

В ролике автор сравнивает отрывок хита Little Big «Uno», с которым питерская группа должна была поехать на Евровидение в этом году, с треком «My humps», который The Black Eyed Peas выпустила в 2005 году.
НТВ 06:34
137
Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Российская газета вчера в 18:37
4,3K
Происшествия

В квартире стрелявшего в полицейских в Москве нашли личный дневник

Известия 02:54
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Транспорт

Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 05:15
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Политика

В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США

Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета 06:00
51
Происшествия

При перестрелке в Ингушетии погибли четыре человека

Газета.Ru 07:37
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Происшествия

В Петербурге вандалы дважды повредили статую коня на Аничковом мосту

Одна из статуй знаменитой скульптурной группы "Укротители коней", созданной Петром Клодтом и находящейся на Аничковом мосту в историческом центре Петербурга, дважды пострадала от вандалов, сообщает во вторник Государственный музей городской скульптуры.
РИА Новости 08:17
43
Политика

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко

РБК 06:57
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Здоровье

Вспышка коронавируса зафиксирована в тульском детском саду

Сам детский сад возобновит работу после получения повторных отрицательных результатов у детей и сотрудников.
Молодой коммунар 07:49
2
Общество

Названы регионы Европейской России с самой сильной волной жары

Как напоминает ведомство, вторая "волна тепла" накрыла Европейскую Россию. Она продлится до конца рабочей недели.
РИА Новости 07:31
Политика

КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей

Ведомости 04:58
439
Происшествия

Разлив бензола произошел на Череповецком металлургическом комбинате

Около 2,5 тонны бензола разлилось на промплощадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), угрозы окружающей среде нет, предприятие работает в штатном режиме, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников по итогам визита на комбинат.
РИА Новости 07:10
5
Общество

Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы ФБК Алексея Навального по подозрению в клевете.
РБК вчера в 10:54
6K
Политика

Глава ФСБ доложил Путину о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе

Директор ФСБ России Александр Бортников на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе.
Lenta.ru 07:47
6
Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
11
Наука

Обнаружено крупнейшее в истории Земли излияние магмы

По версии исследователей, 120 миллионов лет назад с границы ядра и мантии поднялся гигантский пузырь магмы (плюм).
ГТРК Нижний Новгород 14 июня в 19:07
26
Экономика

Объем просроченных ипотечных кредитов в РФ с начала года вырос на 12%

Объем просроченных ипотечных кредитов в РФ с начала года вырос на 12% и превысил 86 млрд руб. Об этом говорится в совместном исследовании бюро кредитных бюро "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Urbc.Ru вчера в 00:25
10
Общество

Почти 3 тысячи безработных нижегородцев получили региональные выплаты

Вынужденные прекратить свою деятельность после 1 марта индивидуальные предприниматели, которые официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере 12,130 тыс. рублей на три месяца.
Newsroom24 02:54
2,1K
Энергетика

WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
1,5K
Происшествия

В Дагестане 93 азербайджанца задержаны после нападения на полицейских

Сотрудники СК по Дагестану начали проверку после столкновения граждан Азербайджана с сотрудниками пограничной службы и полицией.
Российская газета 04:44
989
Общество

В 13 российских городах отменили парады Победы

Парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится в 13 городах России из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 02:42
2,1K
Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
2,3K
Авто

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на первых фото

Редакция Daily-Motor.Ru уже сообщала о скором выходе в продажу нового кроссовера Toyota на базе Corolla.
Daily-Motor.Ru 01:55
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Энергетика

Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ

Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
1,2K
Общество

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ 05:24
423
Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

Российская газета вчера в 09:02
46
Политика

В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе.
Lenta.ru 05:54
16
Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15%

Сбербанк снизил с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой по льготной ставке в 6,4%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
ТАСС 06:20
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Убийство девушки доцентом СПбГУБольше новостей по теме
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