Происшествия
РИА НовостиАдвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко
Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил РИА Новости, что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за утечек информации по уголовному делу и формирования негативного общественного мнения.
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«Я тебя ненавижу, отпусти меня!»: Появилось видео ссоры историка Соколова и аспирантки Ещенко перед убийством
КП - Санкт-Петербургвчера в 14:14
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Хоккей
Хоккеист Овечкин сравнил жизнь в США и России
В прямом эфире в Instagram в беседе с актрисой и телеведущей Юлией Бордовских нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сравнил жизнь в США и России.
Газета Кемерова вчера в 23:57
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате треков The Black Eyed Peas
В ролике автор сравнивает отрывок хита Little Big «Uno», с которым питерская группа должна была поехать на Евровидение в этом году, с треком «My humps», который The Black Eyed Peas выпустила в 2005 году.
НТВ 06:34
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Российская газета вчера в 18:37
Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 05:15
Политика
В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США
Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета 06:00
Происшествия
В Петербурге вандалы дважды повредили статую коня на Аничковом мосту
Одна из статуй знаменитой скульптурной группы "Укротители коней", созданной Петром Клодтом и находящейся на Аничковом мосту в историческом центре Петербурга, дважды пострадала от вандалов, сообщает во вторник Государственный музей городской скульптуры.
РИА Новости 08:17
Здоровье
Вспышка коронавируса зафиксирована в тульском детском саду
Сам детский сад возобновит работу после получения повторных отрицательных результатов у детей и сотрудников.
Молодой коммунар 07:49
Общество
Названы регионы Европейской России с самой сильной волной жары
Как напоминает ведомство, вторая "волна тепла" накрыла Европейскую Россию. Она продлится до конца рабочей недели.
РИА Новости 07:31
Политика
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
Ведомости 04:58
Происшествия
Разлив бензола произошел на Череповецком металлургическом комбинате
Около 2,5 тонны бензола разлилось на промплощадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), угрозы окружающей среде нет, предприятие работает в штатном режиме, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников по итогам визита на комбинат.
РИА Новости 07:10
Общество
Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы ФБК Алексея Навального по подозрению в клевете.
РБК вчера в 10:54
Политика
Глава ФСБ доложил Путину о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе
Директор ФСБ России Александр Бортников на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе.
Lenta.ru 07:47
Общество
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
Наука
Обнаружено крупнейшее в истории Земли излияние магмы
По версии исследователей, 120 миллионов лет назад с границы ядра и мантии поднялся гигантский пузырь магмы (плюм).
ГТРК Нижний Новгород 14 июня в 19:07
Экономика
Объем просроченных ипотечных кредитов в РФ с начала года вырос на 12%
Объем просроченных ипотечных кредитов в РФ с начала года вырос на 12% и превысил 86 млрд руб. Об этом говорится в совместном исследовании бюро кредитных бюро "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Urbc.Ru вчера в 00:25
Общество
Почти 3 тысячи безработных нижегородцев получили региональные выплаты
Вынужденные прекратить свою деятельность после 1 марта индивидуальные предприниматели, которые официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере 12,130 тыс. рублей на три месяца.
Newsroom24 02:54
Энергетика
WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
Происшествия
В Дагестане 93 азербайджанца задержаны после нападения на полицейских
Сотрудники СК по Дагестану начали проверку после столкновения граждан Азербайджана с сотрудниками пограничной службы и полицией.
Российская газета 04:44
Общество
В 13 российских городах отменили парады Победы
Парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится в 13 городах России из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 02:42
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Авто
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на первых фото
Редакция Daily-Motor.Ru уже сообщала о скором выходе в продажу нового кроссовера Toyota на базе Corolla.
Daily-Motor.Ru 01:55
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ 05:24
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета вчера в 09:02
Политика
В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе.
Lenta.ru 05:54
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15%
Сбербанк снизил с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой по льготной ставке в 6,4%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
ТАСС 06:20