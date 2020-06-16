Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети. Адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева пояснила, что запись была сделана самим доцентом за несколько часов до расправы.

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

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