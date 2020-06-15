Происшествия
Газета.RuОбнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети. Адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева пояснила, что запись была сделана самим доцентом за несколько часов до расправы.
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Адвокат историка Соколова рассказал, кто мог вбросить в Сеть видео ссоры обвиняемого и его жертвы
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«Я тебя ненавижу, отпусти меня!»: Появилось видео ссоры историка Соколова и аспирантки Ещенко перед убийством
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