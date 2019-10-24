Общество
Газета.RuОбнародованы акты о финских концлагерях в Карелии
Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на соответствующие бумаги.
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с чего всё началось
РИА Новости впервые публикует документы о финских концлагерях, которые существовали в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны. Первый из шести лагерей был создан 24 октября 1941 года.РИА Новости03:00
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Опубликованы документы о зверствах финнов над русскими в концлагерях Карелии
Московский Комсомолец03:54
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