Общество
Российская газетаОбнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске. Их было шесть, самый первый открылся 24 октября 1941 года. Документы РИА Новости представило УФСБ по Карелии.
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с чего всё началось
РИА Новости впервые публикует документы о финских концлагерях, которые существовали в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны. Первый из шести лагерей был создан 24 октября 1941 года.РИА Новости03:00
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Опубликованы документы о зверствах финнов над русскими в концлагерях Карелии
Московский Комсомолец03:54
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