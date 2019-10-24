Общество

Российская газетаРоссийская газетаОбнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске. Их было шесть, самый первый открылся 24 октября 1941 года. Документы РИА Новости представило УФСБ по Карелии.
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с чего всё началось

Без срока давности: история финских концлагерей — насилие и голод

РИА Новости впервые публикует документы о финских концлагерях, которые существовали в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны. Первый из шести лагерей был создан 24 октября 1941 года.
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