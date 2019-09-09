Политика
Lenta.ruОбнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Не смогли переизбраться секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский и единоросс Сергей Зверев. Итоговая явка составила 21,77 процента, сообщили в Мосгоризбиркоме. В избирательной комиссии отметили, что в ходе выборов в столичный парламент нарушений не зафиксировано.
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с чего всё началось
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.Интерфакс00:16
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Кандидаты от оппозиции вышли в лидеры в 19 из 45 округов на выборах в Мосгордуму
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