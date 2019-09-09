Политика
ВедомостиНа выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»
Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
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с чего всё началось
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.Интерфакс00:16
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Кандидаты от оппозиции вышли в лидеры в 19 из 45 округов на выборах в Мосгордуму
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