Политика
Газета.RuСтали известны итоги выборов в Мосгордуму
Итоговая явка избирателей составила 21,77%. Также стало известно, что в 15-м округе секретарь московского отделения "Единой России", проходивший на выборах самовыдвиженцем, Андрей Метельский уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову. В России 8 сентября прошел единый день голосования.
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Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные. В результате, дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту.
— Сергей Собянин, мэр МосквыЗакC.Ру 02:36
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