Политика

Lenta.ruLenta.ruОбнародованы итоги выборов в Мосгордуму

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Не смогли переизбраться секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский и единоросс Сергей Зверев. Итоговая явка составила 21,77 процента, сообщили в Мосгоризбиркоме. В избирательной комиссии отметили, что в ходе выборов в столичный парламент нарушений не зафиксировано.
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Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

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Главный единорос Москвы Андрей Метельский проиграл выборы

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