с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшим в результате распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписано 24 апреля.

Киберспорт Valve предложила игрокам выбрать нового героя в Artifact Valve опубликовала новый блог о разработке обновленной версии Artifact.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля. 18

Политика Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля. 431

Общество В России за сутки 6411 человек заразились коронавирусом Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 411, до 93 558, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Общество Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России Исследователи из Университета технологий и дизайна Сингапура SUTD предсказали, что окончания ситуации с распространением коронавируса в России стоит ожидать в июле этого года. 2K

Игры Gears Tactics получила оценку в 81 балл на Metacritic 27 апреля спало эмбарго на рецензии Gears Tactics Средняя оценка игры на Metacritic – 81 из 100.

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи. 84

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B. V. По словам польского политика, ситуация очень похожа. 701

Армия и оружие Козин: как только снимут карантин, НАТО в Балтии бросится на передовую Козин \: как только снимут карантин, НАТО в Балтии бросится на передовую Пандемия коронавируса снижает уровень боеготовности войск НАТО в Прибалтике, цитирует RT немецкое издание Die Welt: число инфицированных военнослужащих невелико, однако программу учений пришлось сократить из-за перекрытых границ. 1

Политика Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС). 141

Общество В Крыму выявили девять новых случаев коронавируса За сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса, общее число приблизилось к 80, сообщил глава региона Сергей Аксенов. 5

Политика Спикер Верховной Рады усомнился в необходимости назначения Саакашвили Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам.

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 1,8K

Общество В Москве от коронавируса вылечились уже более 4 тысяч человек За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек — это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни.

Экономика Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg. 329