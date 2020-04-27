Экономика
Взгляд-инфоОбнародованы правила предоставления субсидии на выплату зарплаты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшим в результате распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписано 24 апреля.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу из отраслей экономики, включенных в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.Российская газетавчера в 04:55
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Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
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