Экономика

Взгляд-инфоВзгляд-инфоОбнародованы правила предоставления субсидии на выплату зарплаты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшим в результате распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписано 24 апреля.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил
 правила предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу из отраслей экономики, включенных в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.
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