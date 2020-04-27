Экономика
Главная книгаУтвержден порядок выплат зарплатных субсидий
Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить159
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Вести.Ru27 апреля в 10:19
Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики
Глас Народа27 апреля в 05:02
Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Service27 апреля в 05:42
В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу
Lenta.ru27 апреля в 07:16
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 00:36, Ашберн
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Общество
В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки
Число приговоров за мелкие взятки в 2019 году упало на треть по сравнению с 2018 годом, а число приговоров по статьям о получении и даче взятки выросло на 16,8 и на 15,3% соответственно.
РБК 00:00
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 10%
Июльские фьючерсы Brent на Лондонской бирже прибавляет более 10% и доходит до $26,6 за баррель.
РБК 00:26
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Общество
Изменился график доставки пенсий и социальных выплат в праздничные дни
Жителям г. Липецка, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета через ПАО "Сбербанк" 4 числа каждого месяца, зачисление будет произведено 30 апреля, также 8 мая перечислят пенсии и соцвыплаты, получающим 11 числа каждого Далее, в мае доставка пенсий и социальных выплат через кредитные учреждения будет производиться по установленному графику.
Most.tv вчера в 05:33
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество
В России исчезнет листовой чай Lipton и Brooke Bond
Листовой чай Lipton и Brooke Bond исчезнет с прилавков российских магазинов. Компания Unilever решила свернуть их продажу.
Секрет фирмы вчера в 03:40
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США достигло 60 207. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском вчера в 16:37
Общество
В Волгоградской области разрешили работать самозанятым
В среду опубликовано постановление губернатора Волгоградской области об утверждении новых правил передвижения волгоградцев во время режима самоизоляции.
Волгоградская правда вчера в 10:11
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Транспорт
В Новокузнецке маршрутчики устроили забастовку и не вышли на линию
ВашГород.ру вчера в 23:00
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском 28 апреля в 10:51
Политика
Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17
Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».
News.ru 28 апреля в 10:06
Космос
Маск придумал, как не мешать астрономам своими интернет-спутниками
Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал информацию, в которой говорится, что им удалось решить проблему с видимостью интернет-спутников Starlink.
Ридус вчера в 08:54
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
Армия и оружие
Очередное обострение на Донбассе: стороны обвинили друг друга в применении артиллерии и миномётов
Очередное обострение проявило себя в районе линии соприкосновения сторон на Донбассе.
Военное обозрение 28 апреля в 23:28
Общество
В самарском пансионате для инвалидов заболели коронавирусом 35 человек
В Сызранском пансионате для инвалидов заболели коронавирусом 35 человек, из них четверо — сотрудники учреждения, сообщил оперативный штаб Самарской области.
Православие и Мир вчера в 05:10
Общество
«Аэрофлот» выдаст ваучеры вместо денег за билеты на отмененные рейсы
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране в руководстве авиакомпании «Аэрофлот» принято решение выдать ваучеры вместо денег за билеты на те рейсы, которые были отменены из-за коронавируса.
Капитал страны вчера в 09:20
Общество
Предупредите бабушек: 10 схем мошенников, которые наживаются на пандемии
Собирают деньги на помощь пострадавшим от COVID-19 Сердобольным людям стоит быть внимательнее, ведь на их сострадании некоторые неплохо наживаются.
НГС55 вчера в 22:00
Общество
В Алтайском крае разрешили работу парикмахерских
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса, разрешив работу парикмахерских и ряда торговых объектов, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона.
Интерфакс вчера в 23:38
Происшествия
Экс-глава нижегородского УГИБДД оставил предсмертную записку
О предсмертной записке рассказал коллега полковника. По его словам, экс-начальник нижегородского УГИБДД указал, где и как его похоронить.
МордовМедиа вчера в 15:19
Авто
PwC: Продажи легковых авто в России упадут на 30%
МИР 24 28 апреля в 22:57
Музыка
Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
Культуромания вчера в 02:32
Космос
Китайские астрономы нашли в Млечном пути новые «звездные колыбели»
Группа астрономов из Китая открыла в галактике Млечный Путь два молекулярных облака, которые также называют "звездными колыбелями".
Труд вчера в 05:10
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 08:19
Происшествия
Ещё семь человек вылечились от коронавируса в Кузбассе
На сегодняшний день в Кузбассе умерли два человека с коронавирусной инфекцией. У них обнаружили сопутствующие заболевания.
ВашГород.ру 00:11