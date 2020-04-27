Экономика

Главная книгаГлавная книгаУтвержден порядок выплат зарплатных субсидий

Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ru27 апреля в 10:19

Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики

Глас Народа27 апреля в 05:02

Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

Аргументы и Факты27 апреля в 05:53

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Rambler News Service27 апреля в 05:42

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ru27 апреля в 07:16

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАСС27 апреля в 04:51

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новости27 апреля в 04:51
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Общество

Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
1,5K
Общество

В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки

Число приговоров за мелкие взятки в 2019 году упало на треть по сравнению с 2018 годом, а число приговоров по статьям о получении и даче взятки выросло на 16,8 и на 15,3% соответственно.
РБК 00:00
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 10%

Июльские фьючерсы Brent на Лондонской бирже прибавляет более 10% и доходит до $26,6 за баррель.
РБК 00:26
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Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
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Общество

Изменился график доставки пенсий и социальных выплат в праздничные дни

Жителям г. Липецка, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета через ПАО "Сбербанк" 4 числа каждого месяца, зачисление будет произведено 30 апреля, также 8 мая перечислят пенсии и соцвыплаты, получающим 11 числа каждого Далее, в мае доставка пенсий и социальных выплат через кредитные учреждения будет производиться по установленному графику.
Most.tv вчера в 05:33
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Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
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Общество

В России исчезнет листовой чай Lipton и Brooke Bond

Листовой чай Lipton и Brooke Bond исчезнет с прилавков российских магазинов. Компания Unilever решила свернуть их продажу.
Секрет фирмы вчера в 03:40
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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США достигло 60 207. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском вчера в 16:37
Общество

В Волгоградской области разрешили работать самозанятым

В среду опубликовано постановление губернатора Волгоградской области об утверждении новых правил передвижения волгоградцев во время режима самоизоляции.
Волгоградская правда вчера в 10:11
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Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
17
Транспорт

В Новокузнецке маршрутчики устроили забастовку и не вышли на линию

ВашГород.ру вчера в 23:00
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2K
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней

В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском 28 апреля в 10:51
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Политика

Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17

Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».
News.ru 28 апреля в 10:06
1,5K
Космос

Маск придумал, как не мешать астрономам своими интернет-спутниками

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал информацию, в которой говорится, что им удалось решить проблему с видимостью интернет-спутников Starlink.
Ридус вчера в 08:54
Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
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Армия и оружие

Очередное обострение на Донбассе: стороны обвинили друг друга в применении артиллерии и миномётов

Очередное обострение проявило себя в районе линии соприкосновения сторон на Донбассе.
Военное обозрение 28 апреля в 23:28
Общество

В самарском пансионате для инвалидов заболели коронавирусом 35 человек

В Сызранском пансионате для инвалидов заболели коронавирусом 35 человек, из них четверо — сотрудники учреждения, сообщил оперативный штаб Самарской области.
Православие и Мир вчера в 05:10
29
Общество

«Аэрофлот» выдаст ваучеры вместо денег за билеты на отмененные рейсы

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране в руководстве авиакомпании «Аэрофлот» принято решение выдать ваучеры вместо денег за билеты на те рейсы, которые были отменены из-за коронавируса.
Капитал страны вчера в 09:20
188
Общество

Предупредите бабушек: 10 схем мошенников, которые наживаются на пандемии

Собирают деньги на помощь пострадавшим от COVID-19 Сердобольным людям стоит быть внимательнее, ведь на их сострадании некоторые неплохо наживаются.
НГС55 вчера в 22:00
Общество

В Алтайском крае разрешили работу парикмахерских

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса, разрешив работу парикмахерских и ряда торговых объектов, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона.
Интерфакс вчера в 23:38
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Происшествия

Экс-глава нижегородского УГИБДД оставил предсмертную записку

О предсмертной записке рассказал коллега полковника. По его словам, экс-начальник нижегородского УГИБДД указал, где и как его похоронить.
МордовМедиа вчера в 15:19
10
Авто

PwC: Продажи легковых авто в России упадут на 30%

МИР 24 28 апреля в 22:57
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Музыка

Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
Культуромания вчера в 02:32
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Космос

Китайские астрономы нашли в Млечном пути новые «звездные колыбели»

Группа астрономов из Китая открыла в галактике Млечный Путь два молекулярных облака, которые также называют "звездными колыбелями".
Труд вчера в 05:10
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
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Кино

Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан

РБК вчера в 05:18
29
Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 08:19
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Происшествия

Ещё семь человек вылечились от коронавируса в Кузбассе

На сегодняшний день в Кузбассе умерли два человека с коронавирусной инфекцией. У них обнаружили сопутствующие заболевания.
ВашГород.ру 00:11
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