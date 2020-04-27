Экономика

EastRussiaEastRussiaПорядок предоставления субсидий бизнесу утвердило правительство

Правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу утвердило правительство России. Они будут действовать для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса сфер.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ru27 апреля в 10:19

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ru27 апреля в 07:16

Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

Аргументы и Факты27 апреля в 05:53

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Rambler News Service27 апреля в 05:42

Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики

Глас Народа27 апреля в 05:02

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАСС27 апреля в 04:51

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новости27 апреля в 04:51
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Умер индийский актёр Ирфан Кхан

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86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
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Общество

В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
РБК 16:28
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Общество

Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях

Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ 02:40
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Общество

Ученые сдвинули срок окончания эпидемии коронавируса в России

Ученые сдвинули сроки окончания эпидемии коронавируса в Российской Федерации, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:33
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Общество

Помощница Навального обвинила Венедиктова в домогательствах

Сам Венедиктов отрицает, что приставал к бывшей помощнице Навального. Он также прокомментировал ее историю.
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На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
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Вертолет НАТО упал в Ионическое море

РИА Новости 15:56
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Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
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Гаджеты

Названы самый продаваемый и самый популярный смартфоны в мире

Самым продаваемым смартфоном в мире оказался iPhone 11 и Xr. Отметим, что данные представлены без учета Китая.
МонаВиста 14:24
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru 15:18
Общество

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 16:03
Армия и оружие

Китай осудил заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море

ТАСС вчера в 11:50
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
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Политика

Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике

Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря.
Ведомости 27 апреля в 09:14
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Политика

Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны

Газета.Ru 14:23
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Экономика

Глава ФРС США прокомментировал решение по ключевой ставке

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня руководствоФедеральной резервной системы США приняло решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0−0,25% годовых.
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
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Общество

Чехия столкнулась с сильнейшей за 500 лет засухой

Чехия переживает сильнейшую за последние 500 лет засуху.
ТАСС 12:59
Гаджеты

Новые смартфоны-бюджетники Honor стоят в России от 7 тысяч рублей

В состав линейки вошли три модели: Honor 9C, 9A и 9S. Купить их можно по цене от 7 тысяч до 13 тысяч рублей.
Вести.Ru 13:52
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Общество

Медики из Германии снялись обнаженными из-за нехватки средств защиты

Врачи из Германии решили привлечь внимание к проблеме нехватки индивидуальных средств защиты и снялись полностью обнаженными, чтобы показать, как они защищены от COVID-19.
Вечерняя Москва вчера в 09:11
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Общество

Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая

Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
Агентство Москва 11:53
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Общество

У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус

Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
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Общество

Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
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Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
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Футбол

Болельщики «Торпедо» напомнили о стыковых матчах

Забыли спросить об этом журналисты.
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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Здоровье

Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса

Среди наиболее перспективных препаратов Минздрав назвал противомалярийные средства.
Говорит Москва вчера в 09:41
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