Правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу утвердило правительство России. Они будут действовать для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса сфер.

Здоровье 86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19. 279

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Шоу-бизнес Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.

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