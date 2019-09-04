Политика

Новостной фронтНовостной фронтОбнародованы списки украинских политзаключенных, переданных Москве

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Список из 37 человек, которых Киев передал Москве в рамках обмена удерживаемыми лицами, появился в сети. Стоит отметить, что количество политзаключенных в нем на 4 человека больше, так как обмен предполагал формулу «33 на 33». Кроме того, в списке нет Владимира Цемаха и Кирилла Вышинского.
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