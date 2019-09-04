Политика
Новостной фронтОбнародованы списки украинских политзаключенных, переданных Москве
Список из 37 человек, которых Киев передал Москве в рамках обмена удерживаемыми лицами, появился в сети. Стоит отметить, что количество политзаключенных в нем на 4 человека больше, так как обмен предполагал формулу «33 на 33». Кроме того, в списке нет Владимира Цемаха и Кирилла Вышинского.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
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Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса
"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.
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Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
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Известия вчера в 12:56
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Регина Тодоренко хитростью вынудила испанского актера Марио Касаса сказать ей: «Я тебя люблю».
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В сентябре на АвтоВАЗе введены рабочие субботы
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Гулявший по белорусской деревне слон напугал местных жителей
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Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе.
RT на русском 12:13
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Тимати и Гуф поздравили Москву с днём рождения в совместном клипе
Рэперы Алексей Долматов и Тимур Юнусов, известные под псевдонимами Гуф и Тимати, выпустили совместный клип «Москва» ко Дню города.
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Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
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Политика
Вместе с освобожденными из России в Киев прилетела кошка
В киевский аэропорт «Борисполь», вместе с отпущенными в России по договорённости с Украиной удерживаемыми лицами, прилетела кошка Маша.
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В Сети появилась информация об уникальном ЗАЗ-970 «Точило»
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Медведева упала с каскада в короткой программе на контрольных прокатах
Российская фигуристка Евгения Медведева с ошибками исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
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Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
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Сборная Франции обыграла Литву и повторила рекорд чемпионатов мира
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Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
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Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
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