Список из 37 человек, которых Киев передал Москве в рамках обмена удерживаемыми лицами, появился в сети. Стоит отметить, что количество политзаключенных в нем на 4 человека больше, так как обмен предполагал формулу «33 на 33». Кроме того, в списке нет Владимира Цемаха и Кирилла Вышинского.

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