Список из 37 человек, которых Киев передал Москве в рамках обмена удерживаемыми лицами, появился в сети. Стоит отметить, что количество политзаключенных в нем на 4 человека больше, так как обмен предполагал формулу «33 на 33». Кроме того, в списке нет Владимира Цемаха и Кирилла Вышинского.

Происшествия В Екатеринбурге несколько заключенных в колонии нанесли себе порезы Несколько заключенных в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге в субботу порезали себе руки, госпитализация никому не требуется.

Происшествия Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Политика Вышинский вернется в Киев на судебное заседание Журналист вернулся на родину в рамках одновременного обмена пленными между Москвой и Киевом 7 сентября.

Политика «Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».

Политика Порошенко похвалил себя за обмен пленными Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.

Гаджеты IFA 2019: Samsung и очень много умной техники Южнокорейский технологический гигант, судя по всему, решил возглавить всю индустрию потребительской электроники, повсеместно внедряя поддержку сетей пятого поколения и делая жилище еще умнее.

Футбол Капелло: «Лукаку не является футболистом мирового уровня» Бывший главный тренер туринского «Ювентуса», «Ромы» и сборной России Фабио Капелло оценил игру новичка миланского «Интера» Ромелу Лукаку, записавшего на свой счет два гола в двух сыгранных встречах.

Политика Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.

Политика Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».

Происшествия В Новой Москве горит мусорный полигон В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.

Политика МИД РФ прокомментировал освобождение задержанных Россией и Украиной Задержанные граждане вернулись в РФ и на Украину в субботу, 7 сентября.

Единоборства За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 килограмм Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после взвешивания набрал 8 кг.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.

Происшествия Столицу Канады заполонили пьяные еноты Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Кино Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7» Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.

Хоккей В Новокузнецке сыграли с дырявыми сетками и неправильной разметкой Новокузнецкий «Металлург» провёл домашний матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги с «Югрой» с дырявыми сетками ворот, информирует Спортивное Интернет-Телевидение Кузбасса.

Футбол Бывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую.

Политика Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.