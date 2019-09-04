Политика

Новостной фронтНовостной фронтОбнародованы списки украинских политзаключенных, переданных Москве

8 фото
Список из 37 человек, которых Киев передал Москве в рамках обмена удерживаемыми лицами, появился в сети. Стоит отметить, что количество политзаключенных в нем на 4 человека больше, так как обмен предполагал формулу «33 на 33». Кроме того, в списке нет Владимира Цемаха и Кирилла Вышинского.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Обмен РФ-Украина: что происходит в аэропорту «Борисполь» [Фото]

Новостной фронт04:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:02, Вашингтон
Политика

Обнародован полный список граждан, которых Украина везет на обмен

«Комсомольская правда» опубликовала полный список граждан, которые Украина планирует отдать на обмен.
Слово и Дело 04:45
Происшествия

В Екатеринбурге несколько заключенных в колонии нанесли себе порезы

Несколько заключенных в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге в субботу порезали себе руки, госпитализация никому не требуется.
ТАСС 08:39
Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Политика

Вышинский вернется в Киев на судебное заседание

Журналист вернулся на родину в рамках одновременного обмена пленными между Москвой и Киевом 7 сентября.
Телеканал 360° 07:54
Политика

«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Политика

Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко опубликовала видео, в котором Марио Касас признается ей в любви на русском языке

Несколько дней назад Регина Тодоренко, которая ведет шоу «Пятница с Региной» поинтересовалась у своих подписчиков, знают ли они, кто такой Марио Касас.
Вокруг ТВ 09:48
Общество

Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского

РИА Новости 08:31
Политика

Чеснаков заявил, что работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена

Работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена.
ТАСС 07:17
Гаджеты

IFA 2019: Samsung и очень много умной техники

Южнокорейский технологический гигант, судя по всему, решил возглавить всю индустрию потребительской электроники, повсеместно внедряя поддержку сетей пятого поколения и делая жилище еще умнее.
Ferra 09:06
Футбол

Капелло: «Лукаку не является футболистом мирового уровня»

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса», «Ромы» и сборной России Фабио Капелло оценил игру новичка миланского «Интера» Ромелу Лукаку, записавшего на свой счет два гола в двух сыгранных встречах.
Евро-футбол.ру 09:25
Политика

Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве

Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Киберспорт

«Лаборатория Касперского» выпустила решение для борьбы с читерами в киберспорте

«Лаборатория Касперского» представила решение Anti-Cheat, которое поможет организаторам киберспортивных турниров и производителям онлайн-игр бороться с читерством.
Чемпионат 08:26
Политика

Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском вчера в 07:30
Происшествия

В Новой Москве горит мусорный полигон

В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Происшествия

Иран задержал в Персидском заливе судно с контрабандным топливом

РБК 09:14
Происшествия

После свадебной гулянки омичу воткнули отвертку в бок

Om1.ru 05:21
Политика

МИД РФ прокомментировал освобождение задержанных Россией и Украиной

Задержанные граждане вернулись в РФ и на Украину в субботу, 7 сентября.
Вечерняя Москва 08:47
Единоборства

За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 килограмм

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после взвешивания набрал 8 кг.
Российская газета 08:16
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии

Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.
News.ru 07:46
Шоу-бизнес

Галкин рассказал, как сын не давал Пугачевой есть яичницу

Телепрограмма 07:17
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Кино

Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»

Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
Хоккей

В Новокузнецке сыграли с дырявыми сетками и неправильной разметкой

Новокузнецкий «Металлург» провёл домашний матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги с «Югрой» с дырявыми сетками ворот, информирует Спортивное Интернет-Телевидение Кузбасса.
Чемпионат 09:21
Футбол

Бывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру

В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую.
Профиль 08:34
Политика

Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт

На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду.
REGNUM вчера в 12:05
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Политика

«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных по схеме «35 на 35»

Рамблер 07:06
Шоу-бизнес

Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления

Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек.
Телепрограмма 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Яндекс.Дзен
Рекомендательная лента контента и платформа для блогеров. Работает в мобильных приложениях на Android и iOS, с главной страницы Яндекса и встроен в Яндекс.Браузер.«Яндекс.Дзен» формирует ленту публикаций, автоматически подстраиваясь под интересы пользователя. Подбор публикаций осуществляется на основе анализа истории посещённых страниц, указанных пользователем предпочтений, местоположения, времени суток и других факторов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное