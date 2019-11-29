Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).

с чего всё началось

Пользователи стали жертвами нового опасного трояна, который незаметно крал средства через банковские мобильные приложения. Об этом говорится в отчете компании Group-IB (есть в распоряжении «Ленты.ру»), представленном на конференции по кибербезопасности CyberCrimeCon в Сингапуре.

Обнаружен незаметно ворующий деньги с карт вирус на Android

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