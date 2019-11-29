Технологии

Lenta.ruLenta.ruОбнаружен незаметно ворующий деньги с карт вирус на Android

Пользователи стали жертвами нового опасного трояна, который незаметно крал средства через банковские мобильные приложения. Об этом говорится в отчете компании Group-IB (есть в распоряжении «Ленты.ру»), представленном на конференции по кибербезопасности CyberCrimeCon в Сингапуре.
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с чего всё началось

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

РБКвчера в 23:00

Российские банки нашли новый вирус для хищения денег

Говорит Москвавчера в 23:29

Обнаружен незаметно ворующий деньги с карт вирус на Android

Lenta.ru01:41

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Известия00:33

Банки обнаружили новый вирус для хищения денег в России

RT на русском01:20

СМИ: новый вирус для Android научился красть деньги прямо из приложений

Телеканал 360°вчера в 23:55

Российские банки обнаружили на Android новый вирус, похищающий деньги

РИА Новости02:44
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Финансы

Экономист заявил, что «политическая буча» обвалит курс гривны в 2–3 раза

Есть большая вероятность, что до конца года на Украине будет ревальвация гривны, заявил экономист Александр Охрименко, комментируя новый четырехлетний минимум доллара, зафиксированный украинским Нацбанком.
REGNUM вчера в 04:54
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Политика

Задержанная за госизмену россиянка оказалась служащей ЧФ

Гражданка России, задержанная ФСБ в Севастополе по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, является гражданской служащей Черноморского флота, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Российская газета 04:35
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Футбол

Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери

Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Коммерсантъ 05:34
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Космос

В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.
РЕН ТВ 27 ноября в 03:55
Общество

В Госдуме предложили обязать преподавателей обследоваться у психиатра

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий преподавателей школ и вузов каждые пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
DP.RU вчера в 12:02
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Происшествия

Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области

В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
REGNUM 03:09
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 27 ноября в 09:06
Политика

В ООН потребовали от России объяснений за разгон летних протестов

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям запросили у постпреда РФ в организации объяснения по поводу действий властей России во время летних протестов, котоыре привели к уголовному преследованию их участников.
Московский Комсомолец 03:44
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Газета.Ru 05:51
Футбол

«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Зенитом»

Спорт-Экспресс 03:58
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости вчера в 07:36
Политика

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
RT на русском 04:24
Общество

Стали известны лучшие по качеству жизни города России

Деловое.ТВ 26 ноября в 09:45
Кино

Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»

Комсомольская правда вчера в 09:45
Шоу-бизнес

Роза Сябитова рассказала о своей сексуальности

Известная телеведущая Роза Сябитова заявила, что женщины за пятьдесят куда сексуальнее «юных полногрудых прелестниц».
Слово и Дело 04:37
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 04:54
Происшествия

Петербуржец избил фельдшера скорой помощи, приехавшего к нему на вызов

Житель Санкт-Петербурга избил фельдшера бригады скорой помощи, приехавшей к нему домой на вызов.
ТАСС 04:42
Общество

Мусорный полигон «Воловичи» под Коломной закрыт

За тридцать лет эксплуатации полигон, который беспокоил местных жителей, принял более двух миллионов тонн отходов.
Эхо Москвы 05:30
Гаджеты

Обладателей первых 5G-смартфонов ждут серьезные проблемы в 2020 году

Большая часть ранее проданных смартфонов с поддержкой 5G-сетей уже в следующем году перестанет выполнять свои функции на должном уровне.
Discover24 02:03
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия вчера в 12:09
Энергетика

Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
РИА Новости 27 ноября в 10:28
Единоборства

Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя

По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Нева Спорт вчера в 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
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