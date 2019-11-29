Технологии
Lenta.ruОбнаружен незаметно ворующий деньги с карт вирус на Android
Пользователи стали жертвами нового опасного трояна, который незаметно крал средства через банковские мобильные приложения. Об этом говорится в отчете компании Group-IB (есть в распоряжении «Ленты.ру»), представленном на конференции по кибербезопасности CyberCrimeCon в Сингапуре.
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с чего всё началось
Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).РБКвчера в 23:00
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
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Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
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DP.RU вчера в 12:02
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Происшествия
Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области
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Газета.Ru 27 ноября в 09:06
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В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
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Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
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Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
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Житель Санкт-Петербурга избил фельдшера бригады скорой помощи, приехавшей к нему домой на вызов.
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