Технологии
Российская газетаНовый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны
Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.
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с чего всё началось
Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).РБКвчера в 23:00
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,10 рубля. Курс евро увеличился также на 3 копейки и составил 70,55 рубля.