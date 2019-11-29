Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).

с чего всё началось

Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.

Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны

Технологии В ФПИ рассказали об угрозе квантовых компьютеров для рынка криптовалют Использование квантовых компьютеров, способных расшифровывать ноды (узлы сетей блокчейна) для добычи криптовалют, поставит под удар этот рынок, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Кулик.

Культура «Холодное сердце» поделится новогодним настроением Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит «Холодное сердце 2». Первая часть мультфильма в 2013 году стала хитом и принесла студии Walt Disney рекордную прибыль.

Политика В РПЦ заявили о негативных последствиях закона о домашнем насилии Реально помочь в борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа, считает Смирнов.

Шоу-бизнес Татьяна Доронина госпитализирована Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.

Происшествия В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом Четверо детей и одна женщина пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет и перевернулся в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области.

Происшествия Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья "Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.

Политика Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса «На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон»,цитирует телеканал слова главы МИДа самопровозглашенной республики.

Здоровье В Калининградской области создают единую службу скорой помощи Делается это в рамках реорганизации — в области создают единую службу скорой помощи. Изменения не коснутся только областного центра.

Политика Земан оценил запрет России на полет чешской бизнес-миссии в Казань Накануне чешские СМИ сообщили, что самолет, на котором находились члены бизнес-миссии страны во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном, не получил разрешение на вылет из Москвы в Казань.