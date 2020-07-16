Коронавирус
Lenta.ruОбнаружен самый ранний симптом коронавируса
Самым ранним симптомом коронавируса может быть сыпь в ротовой полости — энантема. К такому выводу пришли испанские ученые, сказано в публикации в научном журнале JAMA Dermatology. Согласно исследованию, сильную сыпь на слизистой оболочке рта обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов.
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Депутат Рады назвал способ спасения Украины
Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
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МонаВиста вчера в 13:20
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
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Газета.Ru вчера в 10:49
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Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
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Известия вчера в 22:33
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Новые автомобили вчера в 11:28
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Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
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Белый дом может включить китайскую платформу TikTok в «черный список»
Белый дом рассматривает возможность включения китайской платформы TikTok в «черный список» как «один из вариантов предотвращения получения Китаем персональных данных через платформу социальных сетей».
Невские Новости вчера в 04:56
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM вчера в 04:13
Общество
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
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Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru вчера в 17:45
Общество
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК вчера в 05:40
Общество
У берегов Нигерии пираты захватили танкер с россиянами
В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader, на борту которого могут находиться россияне.
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Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
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Газета.Ru вчера в 13:31
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Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей
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Новая Toyota Harrier бьет рекорды продаж на рынке в Японии
Компания уже получила 45 тысяч заказов на свой новый кроссовер. Автомобиль Toyota Harrier появился на японском рынке месяц назад.
Экономика сегодня вчера в 22:08
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр представят песню A Beautiful Night в новой интерпретации.
Подмосковье Сегодня вчера в 19:05
Общество
Кадыров раскритиковал чиновников, не подписанных на канал «Грозный»
News.ru вчера в 10:20
Происшествия
На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции
На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК вчера в 13:00
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
ТАСС вчера в 07:10
Политика
Особое мнение: Григорий Юдин
Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.
Эхо Москвы вчера в 15:09
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве
Неизвестное устройство взорвалось в мусорной урне возле станции метро «Шулявская» на проспекте Победы в Киеве.
РБК вчера в 15:38