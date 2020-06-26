Коронавирус
ИзвестияНайден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
При повышении до 22 мегаджоулей на 2 см вирус исчезал полностью за 25 секунд, отмечает в пятницу, 26 июня, «Российская газета». В апреле французские ученые установили температуру гибели коронавируса.
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Ученые назвали условие, при котором коронавирус уничтожается за 25 секунд
Российская газетавчера в 17:07
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Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса в РФ до 40 лет назвал Forbes
Журнал Forbes составил список самых успешных звезд в России в возрасте до 40 лет.
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Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу
В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
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Украина попросила помощи у ЕС и НАТО в связи с наводнением
«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
REGNUM 01:23
Общество
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В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Авто
В Германии попросили возобновить продажи LADA в Евросоюзе
Петиция призывает возобновить «продажи всех моделей LADA в Германии и ЕС».
RuNews24.ru 00:51
Общество
Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции
Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
Автоспорт
Хаккинен: Ферстаппен пойдёт на большой риск. Готовы ли остальные пилоты к этому?
Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен выразил мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет сильно рисковать в сезоне-2020, чтобы выиграть титул.
Чемпионат 05:47
Политика
В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
Общество
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 обойдётся в $549
The GEEK 03:07
Здоровье
Еще 207 нижегородцев заразились коронавирусом
По последним данным, в России за все время пандемии коронавирусом заболели 606 881 человек. Их них 8513 умерли, а 368 822 выздоровели.
Ньюс-НН 24 июня в 04:04
Игры
Ютубер показал, как изменилась графика в Cyberpunk 2077 за два года разработки
Ютубер под ником Cycu1 провёл сравнение между двумя записями игрового процесса Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 02:18
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Экономика
Wirecard объявила о банкротстве
В четверг, 25 июня, немецкая финтех-компания Wirecard сообщила, что подала заявление о начале процедуры банкротства «из-за угрозы неплатежеспособности и чрезмерной задолженности».
Коммерсантъ 05:32
Общество
Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день
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Мощный взрыв прогремел в Тегеране
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Авто
К выпуску автомобилей на новой платформе готовится АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
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Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
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Минобрнауки: всероссийский онлайн-выпускной станет ежегодным
Онлайн-выпускной станет в РФ ежегодным мероприятием. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
iReactor 04:09
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Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Коммерсантъ 05:08