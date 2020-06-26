Коронавирус

ИзвестияИзвестияНайден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

При повышении до 22 мегаджоулей на 2 см вирус исчезал полностью за 25 секунд, отмечает в пятницу, 26 июня, «Российская газета». В апреле французские ученые установили температуру гибели коронавируса.
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Ученые выяснили, как избавиться от коронавируса за 25 секунд

Телеканал 360°00:24

Ученые рассказали, как уничтожить коронавирус за 25 секунд

РЕН ТВ02:19

Учёные рассказали, как уничтожить коронавирус за 25 секунд

Комсомольская правда00:31

Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

РИА Новости02:46

Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Известия00:21

Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Lenta.ruвчера в 22:50

Ученые назвали условие, при котором коронавирус уничтожается за 25 секунд

Российская газетавчера в 17:07
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Общество

Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

Lenta.ru 04:40
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Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
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Шоу-бизнес

Самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса в РФ до 40 лет назвал Forbes

Журнал Forbes составил список самых успешных звезд в России в возрасте до 40 лет.
iReactor вчера в 04:39
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Кино

Робот впервые сыграет главную роль в фильме

Робот с искусственным интеллектом Эрика сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике «b», сообщил продюсер проект.
Sibnet Новости 06:07
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Общество

Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу

В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
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Технологии

В студии Лебедева на протяжении года работал виртуальный дизайнер

Газета.Ru 04:39
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Политика

Украина попросила помощи у ЕС и НАТО в связи с наводнением

«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
REGNUM 01:23
2
Общество

В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей

Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Авто

В Германии попросили возобновить продажи LADA в Евросоюзе

Петиция призывает возобновить «продажи всех моделей LADA в Германии и ЕС».
RuNews24.ru 00:51
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Общество

Песков прокомментировал дело Серебренникова

BFM.ru 05:49
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Общество

Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
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Автоспорт

Хаккинен: Ферстаппен пойдёт на большой риск. Готовы ли остальные пилоты к этому?

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен выразил мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет сильно рисковать в сезоне-2020, чтобы выиграть титул.
Чемпионат 05:47
Политика

В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
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Общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
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Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
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Гаджеты

Самый доступный iPhone 12 обойдётся в $549

The GEEK 03:07
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Здоровье

Еще 207 нижегородцев заразились коронавирусом

По последним данным, в России за все время пандемии коронавирусом заболели 606 881 человек. Их них 8513 умерли, а 368 822 выздоровели.
Ньюс-НН 24 июня в 04:04
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Игры

Ютубер показал, как изменилась графика в Cyberpunk 2077 за два года разработки

Ютубер под ником Cycu1 провёл сравнение между двумя записями игрового процесса Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 02:18
Здоровье

Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
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Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Экономика

Wirecard объявила о банкротстве

В четверг, 25 июня, немецкая финтех-компания Wirecard сообщила, что подала заявление о начале процедуры банкротства «из-за угрозы неплатежеспособности и чрезмерной задолженности».
Коммерсантъ 05:32
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Общество

Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день

UfacityNews.ru 03:32
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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия вчера в 19:55
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Авто

К выпуску автомобилей на новой платформе готовится АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 03:09
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Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Политика

Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
Газета.Ru 04:43
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Общество

Минобрнауки: всероссийский онлайн-выпускной станет ежегодным

Онлайн-выпускной станет в РФ ежегодным мероприятием. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
iReactor 04:09
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Общество

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
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