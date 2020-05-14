Энергетика
Lenta.ruОбнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть
В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть. Им стала британская трейдинговая компания BB Energy, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. 20 апреля американская нефть WTI поставила абсолютный антирекорд стоимости, опустившись до минус 40 долларов за баррель.
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Комментарии
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Россия и Китай распространяют пропаганду и искажают правду, заявил генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг, слова которого приводит РИА «Новости».
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В ВОЗ призвали Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью.
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40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
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14 мая в 21:00 в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя расскажет о постепенном выходе региона из режима ограничений и ответит на актуальные вопросы, связанные с коронавирусом в Тверской области.
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Постпред России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян
Евросоюз (ЕС) пока не планирует открывать границы для иностранцев, в том числе для россиян, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24».
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Тренер «Аугсбурга» нарушил карантин и пропустит матч с «Вольфсбургом»
Главный тренер «Аугсбурга» Хайко Херрлих пропустит субботний матч против «Вольфбсурга».
Спорт-Экспресс 17:16
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Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что решение об открытии в столице парикмахерских и салонов красоты пока не принято.
Московский Комсомолец 10:58
Футбол
Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что отказался от должности в клубе после завершения контракта.
Газета.Ru 12:21
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Виллаш-Боаш может покинуть «Марсель»
Ранее появились слухи о том, что Виллаш-Боаш может возглавить "Ньюкасл".
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«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» откроются 15 мая
В Петербурге с 15 мая открываются торговые комплексы «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».
Петербургский дневник 14:47
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Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:35
Экономика
Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
РБК 17:00
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Армия и оружие
Эксперты: ВМС Украины направило корабли в Керченский пролив по устному указу Порошенко
Как отмечается в отчете, устное указание верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Украины Петра Порошенко на совещании Совета безопасности и обороны о необходимости отправить по морю корабли было воспринято военным руководством как приказ и привело к тяжелым последствиям - "плену военнослужащих и приведению кораблей в небоеготовное состояние".
ТАСС 17:41
Политика
Госдума разрешила голосовать на выборах по почте
Государственная Дума РФ 13 мая 2020 года одобрила в третьем чтении изменения в закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме.
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Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова Артистка скончалась на 78-м году жизни.
Экспресс газета 04:25
Общество
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
Экономика
Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам.
Российская газета вчера в 11:33
Общество
В Росреестре засекретили московскую квартиру генпрокурора Краснова
В Росреестре засекретили квартиру генпрокурора Игоря Краснова, теперь собственником квартиры указана Российская Федерация.
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Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
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Глава Ростуризма призвала власти регионов поддержать внутренний туризм
Глава Ростуризма Зарина Догузова призвала власти регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма в условиях пандемии коронавируса.
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Власти Екатеринбурга осудили посадку деревьев в парке университета
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Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе
Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.
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Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
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Apple купила разработчика технологий виртуальной реальности NextVR
Компания Apple купила разработчика технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности NextVR.
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Российская вакцина от коронавируса может появиться уже в сентябре
Российская вакцина от коронавируса может появиться уже в сентябре. Успеть к этому сроку планируют биотехнологи научного центра «Вектор».
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В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
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«Единая Россия» направит 402 миллиона рублей на помощь медикам
"Единая Россия" собрала 402 миллиона рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направит на помощь медикам и людям в трудной ситуации, сообщил глава партии Дмитрий Медведев в социальных сетях.
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