Космос
Газета.RuОбнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Приемник SPHERE на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) позволил ученым получить новые данные о космическом теле Гигея. В частности, на изображениях видна сферическая форма объекта, что является одним из критериев для признания его карликовой планетой.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Блуждающий мир галактик: новая экзопланета воздействует на красного карлика
Экология Регионоввчера в 03:36
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
Экономика
В Беларуси возмутились отсутствием транша Стабилизационного фонда
Ближе к вечеру появилась информация в СМИ о том, что Евразийский Фонд уведомил Минск: Беларусь не получит последний транш помощи, так как срок обращения истек еще 30.06.2019, а продление Беларусь не запрашивала.
Вечерний курьер вчера в 14:25
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Общество
Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей
Коммерсантъ вчера в 09:27
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Дни24 вчера в 11:34
Наука
Колебания воздушного пузыря превратили микроробота в клеточный тягач
При воздействии звука на границе воздуха и воды в роботе возникает толкающая сила, двигающая его вперед, а магнитное поле позволяет поворачивать робота и задавать направление его движения, рассказывают авторы статьи в Science Advances.
N+1 вчера в 11:15
Происшествия
Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата
Известия вчера в 03:44
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
РБК 00:13
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Армия и оружие
CNN: останки главаря ИГ аль-Багдади захоронили в море
Останки лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ — запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади захоронены в море, сообщает СNN со ссылкой на два источника в Минобороны США.
BFM.ru 01:17
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Футбол
ФК «Ростов» рассказал, чем у них занимается Мамаев
161.ru вчера в 08:59
Экономика
Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов
В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
РБК 00:01
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
РИА Новости вчера в 19:00
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Здоровье
Прививки от гриппа сделали 30 процентов россиян
"Суммарно привито 43,4 млн человек (30% от численности населения)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 00:10
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 27 октября в 03:54
Авто
Собрана первая партия LADA 4x4 с новым салоном
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве
Известия вчера в 06:47
Политика
В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы
По мнению газеты, несмотря на санкции, целесообразность которых всё чаще ставится под вопрос в ЕС, Россия стала сильнее.
Известия вчера в 20:30
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
Интерфакс вчера в 05:45
Кино
Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»
Телепрограмма вчера в 06:01
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Общество
Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Газета.Ru вчера в 10:53
Армия и оружие
NBC: курдский разведчик добыл для США нижнее белье главаря ИГ
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на командующего "Силами демократической Сирии" (СДС) Мазлюма Абди, курдам удалось внедрить в ближайшее окружение главаря ИГИЛ (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади агента, который в итоге и передал американским военным точный план убежища главного террориста.
Московский Комсомолец вчера в 19:57
Происшествия
Неизвестный атаковал мечеть во Франции
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
BFM.ru вчера в 12:09
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС 27 октября в 20:30