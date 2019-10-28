Космос
Газета.RuОбнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Приемник SPHERE на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) позволил ученым получить новые данные о космическом теле Гигея. В частности, на изображениях видна сферическая форма объекта, что является одним из критериев для признания его карликовой планетой.
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Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Вести.Ru 19:27
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В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна 13:04
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
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WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории
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Коммерсантъ 17:30
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Друг Фредди Меркьюри выступил против съемок «Богемской рапсодии 2»
Близкий друг вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри Питер Фристоун рассказал, почему снимать вторую часть фильма о жизни музыканта не стоит.
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Газета.Ru 10:53
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Новак сообщил о ходе строительства «Турецкого потока»
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Деловое.ТВ вчера в 10:09
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Малкин подтвердил наличие гражданства США
Газета.Ru 13:19
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Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11
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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Умер советский диссидент Владимир Буковский
Lenta.ru вчера в 20:03
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Как стало известно журналистам, незадолго до болезни Анастасия Заворотнюк подарила своей 76-летней маме иномарку Toyota C-HR.
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Футбол
В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля
Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии.
REGNUM 07:51
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
Газета.Ru 16:04
Происшествия
В Пензе задержана группа из девяти наркозакладчиков
Пензенские полицейские провели успешную операцию по задержанию организованной преступной группы, которая занималась распространением синтетических наркотиков.
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Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер 11:36
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru 11:21
Политика
Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.
РБК 05:56
Кино
Герой Дона Чидла мог стать вице-президентом США в «Мстителях: Финал»
Кинокомикс «Мстители: Финал» показал знакомых нам героев в неожиданном ключе.
Киноафиша России 06:36
Футбол
Ляказетт лайкнул пост фаната «Арсенала», пославшего Джаку
Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт в инстаграме поставил лайк болельщику, выразившему недовольство командой ппосле матча 10-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (2:2).
Бомбардир.ру 07:31
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
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РИА Новости 02:53
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Газета.Ru 03:53
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Microsoft сообщила об атаках хакеров на антидопинговые организации
Корпорация Microsoft сообщила об атаках хакеров из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) на антидопинговые организации и спортивные организации по всему миру.
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