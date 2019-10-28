Космос

Газета.RuГазета.RuОбнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Приемник SPHERE на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) позволил ученым получить новые данные о космическом теле Гигея. В частности, на изображениях видна сферическая форма объекта, что является одним из критериев для признания его карликовой планетой.
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