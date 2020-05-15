Пользователи сервисов размещения объявлений Avito и "Юла" столкнулись с новой схемой мошенничества. Об этом говорится в пресс-релизе компании BI.ZONE, поступившем в "Газету.Ru". Злоумышленники публикуют объявления о продаже товаров на Avito или "Юле" по заниженной цене.

Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

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