с чего всё началось

Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.

Общество Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости Правительство РФ представило расширенный список разрешенных к продаже во время самоизоляции товаров первой необходимости. 2

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 1,7K

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,2K

Авто Cadillac обнародовал цены на новый Escalade Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.

Шоу-бизнес Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела. 177

Общество IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 1,1K

Общество В Москве оштрафовали 145 нарушителей карантина После введения режима повышенной готовности в столице фото- и видеокамеры зафиксировали 145 нарушений карантина, сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. 61

Космос Орбиту МКС скорректировали перед пуском «Ракеты Победы» В Роскосмосе ранее уточнили, что "Прогресс" доставит на станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, 1 350 кг различного оборудования и грузов, а также праздничную символику, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 12

Общество Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса 28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook. 2

Авто Петербургский завод Hyundai продолжает работать в одну смену Петербургский завод Hyundai, возобновивший производство на прошлой неделе, в период с 20 по 24 апреля продолжит работать в одну смену. 3

Футбол Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки.

Политика Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 22

Здоровье «Вакциной» от коронавируса назвал бессимптомных носителей вирусолог В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди. 90