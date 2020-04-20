с чего всё началось

Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.

Энергетика Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель. 776

Общество В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве. 3K

Экономика С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ). 2

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 1,1K

Политика Саакашвили пообещал Грузии $5,5 млрд за перенос процессов по его делам Если грузинские власти предоставят ему временный официальный статус представителя руководства государства и отложат рассмотрение возбужденных против него дел до осени, он привезет в страну около 5,5 миллиарда долларов от зарубежных партнеров для устранения ущерба, нанесенного экономике коронавирусом. 5

Политика Путин провел телефонный разговор с Мадуро Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. 12

Общество Верховный суд протестирует проведение заседаний в онлайн-режиме «Развитие дистанционного участия должно способствовать уменьшению рисков распространения инфекции», - поясняют в пресс-службе Верховного суда решение выйти в онлайн. 1

Общество Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса. 5

Общество С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска Фото из архива Myslo. С этого дня платформа будет в рабочем состоянии. 129

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 801

Здоровье На Урале назвали причину массового заражения коронавирусом в больнице В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских проинформировал, что положительные анализы на коронавирус официально подтверждены у 78 пациентов и сотрудников медучреждения. 4