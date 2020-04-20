Коронавирус
РИА НовостиОбнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
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с чего всё началось
По сообщению bioRxiv, ученые изучили 106 образцов коронавируса SARS-COV-2, собранных из разных стран, а также для сравнения провели анализ 39 образцов другого коронавируса SARS, вызывавшего в начале 2000-х годов атипичную пневмонию.Российская газета11:04
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Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Общество
Треть россиян высказалась за перенос майских праздников
Больше 30% россиян поддерживают перенос выходных с майских праздников на другое время.
Московская перспектива 07:54
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Политика
Саакашвили пообещал Грузии $5,5 млрд за перенос процессов по его делам
Если грузинские власти предоставят ему временный официальный статус представителя руководства государства и отложат рассмотрение возбужденных против него дел до осени, он привезет в страну около 5,5 миллиарда долларов от зарубежных партнеров для устранения ущерба, нанесенного экономике коронавирусом.
РИА Новости 06:22
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Политика
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Известия 10:55
Общество
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 10:32
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Общество
Верховный суд протестирует проведение заседаний в онлайн-режиме
«Развитие дистанционного участия должно способствовать уменьшению рисков распространения инфекции», - поясняют в пресс-службе Верховного суда решение выйти в онлайн.
Эхо Москвы 11:22
Общество
Из-за коронавируса вводится карантин в Балтайском районе
В Балтайском районе Саратовской области из-за ситуации с распространением коронавируса принято решение ввести карантин.
Saratovnews 10:26
Общество
Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса
Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 08:42
Общество
С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска
С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска Фото из архива Myslo. С этого дня платформа будет в рабочем состоянии.
MySLO.ru 09:22
Технологии
Последнее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти»
В Microsoft пока не признали возникшие сбои в системе после обновления, а значит их никто не будет устранять.
Astera 06:59
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусе
Московские следователи возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:03
Армия и оружие
Россия предлагает США «гиперзвуковой обмен»
Взгляд.ру 07:26
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Здоровье
На Урале назвали причину массового заражения коронавирусом в больнице
В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских проинформировал, что положительные анализы на коронавирус официально подтверждены у 78 пациентов и сотрудников медучреждения.
RT на русском 09:44
Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника
OAnews вчера в 10:48
Общество
Путину рассказали о «хитром» свойстве коронавируса
Часть генома коронавируса может быть направлена на борьбу с нейтрализующими его антителами, предположил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 10:50
Общество
Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции
Камеры видеонаблюдения в Москве за минувшие выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции.
Российская газета 11:51
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Культура
Минкульт разработал меры поддержки музеев и театров
Министерство культуры предлагает восполнить потери крупных театров и музеев в течение 3 месяцев.
Орфей 07:00
Экономика
ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%
ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник.
РИА Новости 04:33