Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОбнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
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с чего всё началось
По сообщению bioRxiv
, ученые изучили 106 образцов коронавируса SARS-COV-2, собранных из разных стран, а также для сравнения провели анализ 39 образцов другого коронавируса SARS, вызывавшего в начале 2000-х годов атипичную пневмонию.
Российская газета11:04

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Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

Российская газета11:04

Ученые нашли первую значительную мутацию COVID-19

ТК Звезда11:03

Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

РИА Новости06:59

Ученые открыли первую значительную мутацию коронавируса

Московский Комсомолец10:29

Ученые обнаружили первую значительную мутацию коронавируса

Аргументы и Факты09:47

Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

РЕН ТВ10:44

Мутации коронавируса замедляют разработку вакцины

MedikForum.ru00:09
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Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
776
Общество

Треть россиян высказалась за перенос майских праздников

Больше 30% россиян поддерживают перенос выходных с майских праздников на другое время.
Московская перспектива 07:54
109
Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
3K
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
2
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
1,1K
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Политика

Саакашвили пообещал Грузии $5,5 млрд за перенос процессов по его делам

Если грузинские власти предоставят ему временный официальный статус представителя руководства государства и отложат рассмотрение возбужденных против него дел до осени, он привезет в страну около 5,5 миллиарда долларов от зарубежных партнеров для устранения ущерба, нанесенного экономике коронавирусом.
РИА Новости 06:22
5
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
5,1K
Политика

Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Известия 10:55
12
Общество

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 10:32
468
Общество

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

Российская газета 08:21
193
Общество

Верховный суд протестирует проведение заседаний в онлайн-режиме

«Развитие дистанционного участия должно способствовать уменьшению рисков распространения инфекции», - поясняют в пресс-службе Верховного суда решение выйти в онлайн.
Эхо Москвы 11:22
1
Общество

Из-за коронавируса вводится карантин в Балтайском районе

В Балтайском районе Саратовской области из-за ситуации с распространением коронавируса принято решение ввести карантин.
Saratovnews 10:26
2
Общество

Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса

Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 08:42
5
Общество

С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска

С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска Фото из архива Myslo. С этого дня платформа будет в рабочем состоянии.
MySLO.ru 09:22
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Технологии

Последнее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти»

В Microsoft пока не признали возникшие сбои в системе после обновления, а значит их никто не будет устранять.
Astera 06:59
27
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
801
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
2,2K
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,9K
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусе

Московские следователи возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:03
7
Авто

В России стартовало производство самой доступной версии Kia Seltos

CarsWeek.ru 10:16
Армия и оружие

Россия предлагает США «гиперзвуковой обмен»

Взгляд.ру 07:26
34
Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
97
Здоровье

На Урале назвали причину массового заражения коронавирусом в больнице

В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских проинформировал, что положительные анализы на коронавирус официально подтверждены у 78 пациентов и сотрудников медучреждения.
RT на русском 09:44
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника

OAnews вчера в 10:48
29
Общество

Путину рассказали о «хитром» свойстве коронавируса

Часть генома коронавируса может быть направлена на борьбу с нейтрализующими его антителами, предположил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 10:50
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Общество

Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции

Камеры видеонаблюдения в Москве за минувшие выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции.
Российская газета 11:51
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Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
36
Культура

Минкульт разработал меры поддержки музеев и театров

Министерство культуры предлагает восполнить потери крупных театров и музеев в течение 3 месяцев.
Орфей 07:00
9
Экономика

ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%

ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник.
РИА Новости 04:33
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