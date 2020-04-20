Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОбнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
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с чего всё началось
По сообщению bioRxiv
, ученые изучили 106 образцов коронавируса SARS-COV-2, собранных из разных стран, а также для сравнения провели анализ 39 образцов другого коронавируса SARS, вызывавшего в начале 2000-х годов атипичную пневмонию.
Российская газета11:04

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Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

РЕН ТВ10:44

Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

Российская газета11:04

Ученые нашли первую значительную мутацию COVID-19

ТК Звезда11:03

Ученые обнаружили первую крупную мутацию в коронавирусе

Национальная служба новостей11:58

Ученые открыли первую значительную мутацию коронавируса

Московский Комсомолец10:29

Ученые обнаружили первую значительную мутацию коронавируса

Аргументы и Факты09:47

Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

РИА Новости06:59
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Шоу-бизнес

Мария Шукшина тепло поздравила младшего внука с днем рождения

Летидор 07:51
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Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Общество

В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 04:18
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Шоу-бизнес

Россияне устроили «кибератаку» на страницу Джонни Деппа в Instagram

Газета Кемерова 02:10
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Армия и оружие

Греция засекла турецкие F-16 на пути в Ливию

Греческие военные обнаружили турецкие самолеты F-16, которые нарушили границы воздушного пространства Ливии и Греции.
Взгляд.ру 08:45
Энергетика

Цена российской нефти Urals стала отрицательной

РБК 15:34
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Политика

Мурашко предложил подумать о модернизации системы здравоохранения

Ситуация с пандемией коронавируса позволяет сегодня подумать о модернизации российской системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 10:46
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Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
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Общество

Голикова доложила Путину о ситуации с коронавирусом

В понедельник в формате видеоконференции состоялось совещание по ситуации с коронавирусом с участием президента России Владимира Путина.
Pravda.Ru 07:41
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Политика

На Кадырова хотят заявить в СК из-за угроз «Новой газете»

Председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин планирует заявить в СК и Генпрокуратуру на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за угроз в адрес Новой газеты и ее обозревателя Елены Милашиной.
Znak.com вчера в 10:55
7
Общество

Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями

Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
4
Транспорт

Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску

В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
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Происшествия

Депздрав назвал причину смерти женщины возле дома в Москве

РБК 05:06
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Общество

Посольство РФ в Бенине проверит сообщения о захвате судна с россиянами

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник отмечает, что на борту захваченного судна есть русскоязычные члены команды, но их гражданство пока не установлено — это могут быть как россияне, так и граждане СНГ или стран Балтии.
Известия 13:48
Происшествия

Число жертв массового убийства в Канаде возросло

Оттава, 20 апреля 2020, 23:13 — REGNUM Число жертв массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек, 20 апреля сообщает агентство Associated Press.
REGNUM 16:13
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Здоровье

Врачи и волонтеры обратились к участникам митинга во Владикавказе

Врачи и волонтеры, которые работают и помогают в эти дни в больницах Владикавказа, выступили с обращением к землякам, передает телеграм-канал Lshot.
Газета.Ru 14:39
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка назвала победы учениц Тутберидзе одноразовыми

Lenta.ru 11:29
Происшествия

В Подмосковье задержан вандал, пытавшийся погасить Вечный огонь

Поступила информация от очевидцев о мужчине, который пытался погасить пламя Вечного огня у мемориала на площади Воинской Славы.
REGNUM 16:21
4
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
3,3K
Общество

Мишустин подписал указ об упрощении ввоза в Россию медицинских товаров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упростится и ускорится беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с COVID-19.
Вести.Ru 15:35
Футбол

Тренер «Казанки» назвал причину смерти защитника Самохвалова

Тренер московского клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Казанка» Александр Гришин сообщил, что причиной смерти 22-летнего защитника Иннокентия Самохвалова стала сердечная недостаточность.
РБК 14:14
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Кино

Премьера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном отложена на осень 2021 года

ИА Красная Весна 14:39
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Общество

В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом

В столице за сутки умерли 29 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:39
Общество

Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv 10:17
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
6
Экономика

Бюджет России к июню получит 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка

Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году, следует из опубликованного распоряжения кабмина.
ТАСС 06:25
23
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
2,2K
Общество

Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание

Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01
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