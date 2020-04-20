с чего всё началось

Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.

Энергетика Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов. 1,7K

Общество Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ". 7,4K

Общество Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. 366

Общество Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 14

Авто Новая Kia Optima получит длиннобазную версию Седан KIA K5 нового поколения, известный в России под именем Optima, получит длиннобазную версию. 5

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 2,3K

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 246

Общество Миллиардер Ричард Брэнсон попросил господдержки для спасения своих авиакомпаний Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по данным Forbes Real-Time, $4,4 млрд) заявил, что его личных средств и средств Virgin Group не хватит, чтобы спасти авиакомпании Virgin в Великобритании и Австралии в кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Экономика Россияне массово бегут снимать наличные после обращений Путина Массовое снятие денег со счетов было отмечено после обращения к нации президента России Владимира Путина из-за ситуации с коронавирусом, пишет vse42.ru. 765

Космос Daily Express: советские ученые нашли жизнь на Венере Как заявил профессор ВМН Кристофер Оруэлл, в те времена американские астрофизики были сосредоточены на изучении Марса и Луны, так как экстремальные условия на поверхности Венеры препятствовали ее детальному изучению. 2

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 2,2K

Общество В Ростовскую область придёт аномальное похолодание Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок. 51

Общество Жесткие ограничительные меры в Москве продлят до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что все введенные в столице ограничения будут действовать до 1 мая, передает канал "Россия 24". 458

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 2,1K

Общество В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве. 3,3K