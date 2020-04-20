Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОбнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
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с чего всё началось
По сообщению bioRxiv
, ученые изучили 106 образцов коронавируса SARS-COV-2, собранных из разных стран, а также для сравнения провели анализ 39 образцов другого коронавируса SARS, вызывавшего в начале 2000-х годов атипичную пневмонию.
Российская газета11:04

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Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

РЕН ТВ10:44

Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

Российская газета11:04

Ученые нашли первую значительную мутацию COVID-19

ТК Звезда11:03

Стал менее опасным: Учёные зафиксировали первую серьёзную мутацию коронавируса

Царьград12:09

Ученые открыли первую значительную мутацию коронавируса

Московский Комсомолец10:29

Ученые обнаружили первую значительную мутацию коронавируса

Аргументы и Факты09:47

Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

РИА Новости06:59
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Энергетика

Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 14:19
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Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:13
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Общество

Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе

Кавказский узел 11:01
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
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Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Авто

Новая Kia Optima получит длиннобазную версию

Седан KIA K5 нового поколения, известный в России под именем Optima, получит длиннобазную версию.
Автоновости дня 07:35
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Экономика

ФРП в 2020 году докапитализируют еще на 30 млрд рублей

Фонд развития промышленности (ФРП) в 2020 году будет докапитализирован еще на 30 млрд рублей.
Известия 17 апреля в 12:42
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
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Происшествия

В Ялте полицейские накрыли сеть «массажных» интим-салонов

Полиция Крыма пресекла деятельность подпольной сети интим-салонов, действовавших под вывеской массажных заведений.
Российская газета 06:06
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Футбол

«Пескара» сделает игровую форму на основе рисунка 6-летнего фаната

Победил шестилетний Луиджи Д’Агостин, по рисунку которого компания Erreà сделает форму.
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Джеймс Ганн посоветовал «Ночной дозор» для просмотра в изоляции

Американский режиссёр Джеймс Ганн опубликовал список боевиков для просмотра в период изоляции в связи с пандемией коронавируса.
News.ru 05:03
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
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Общество

Миллиардер Ричард Брэнсон попросил господдержки для спасения своих авиакомпаний

Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по данным Forbes Real-Time, $4,4 млрд) заявил, что его личных средств и средств Virgin Group не хватит, чтобы спасти авиакомпании Virgin в Великобритании и Австралии в кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Forbes 10:27
Футбол

Тренер «Казанки» назвал причину смерти защитника Самохвалова

РБК 14:14
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
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Экономика

Россияне массово бегут снимать наличные после обращений Путина

Массовое снятие денег со счетов было отмечено после обращения к нации президента России Владимира Путина из-за ситуации с коронавирусом, пишет vse42.ru.
ForPost 02:25
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Политика

Премьер Украины назвал срок пика коронавируса в стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал срок пика заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 12:18
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Общество

В «Векторе» рассказали о работе над вакциной от коронавируса

Клинические испытания вакцины от коронавируса, работу над которой ведёт Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируют начать в июне.
RT на русском 13:27
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Космос

Daily Express: советские ученые нашли жизнь на Венере

Как заявил профессор ВМН Кристофер Оруэлл, в те времена американские астрофизики были сосредоточены на изучении Марса и Луны, так как экстремальные условия на поверхности Венеры препятствовали ее детальному изучению.
Вечерний курьер 05:30
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Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
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Общество

В Ростовскую область придёт аномальное похолодание

Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru 09:30
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Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Российская газета 00:26
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Общество

Жесткие ограничительные меры в Москве продлят до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что все введенные в столице ограничения будут действовать до 1 мая, передает канал "Россия 24".
Газета.Ru 09:55
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Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
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Политика

Матеуш Моравецкий: «Проблемы ЕС очевидны: медлительность и партикуляризм» (El Mundo) (El Mundo)

В случае Польши было сложно ввести очень жесткие ограничения.
ИноСМИ 06:36
Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
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Здоровье

В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию

С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ 07:58
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Общество

Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии

В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС 11:20
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Общество

Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
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