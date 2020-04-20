Коронавирус
РИА НовостиОбнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
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с чего всё началось
По сообщению bioRxiv, ученые изучили 106 образцов коронавируса SARS-COV-2, собранных из разных стран, а также для сравнения провели анализ 39 образцов другого коронавируса SARS, вызывавшего в начале 2000-х годов атипичную пневмонию.Российская газета11:04
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Энергетика
Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной
Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 14:19
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:13
Общество
Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе
Кавказский узел 11:01
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Авто
Новая Kia Optima получит длиннобазную версию
Седан KIA K5 нового поколения, известный в России под именем Optima, получит длиннобазную версию.
Автоновости дня 07:35
Экономика
ФРП в 2020 году докапитализируют еще на 30 млрд рублей
Фонд развития промышленности (ФРП) в 2020 году будет докапитализирован еще на 30 млрд рублей.
Известия 17 апреля в 12:42
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Происшествия
В Ялте полицейские накрыли сеть «массажных» интим-салонов
Полиция Крыма пресекла деятельность подпольной сети интим-салонов, действовавших под вывеской массажных заведений.
Российская газета 06:06
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Футбол
«Пескара» сделает игровую форму на основе рисунка 6-летнего фаната
Победил шестилетний Луиджи Д’Агостин, по рисунку которого компания Erreà сделает форму.
Metaratings 14:45
Кино
Джеймс Ганн посоветовал «Ночной дозор» для просмотра в изоляции
Американский режиссёр Джеймс Ганн опубликовал список боевиков для просмотра в период изоляции в связи с пандемией коронавируса.
News.ru 05:03
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
Миллиардер Ричард Брэнсон попросил господдержки для спасения своих авиакомпаний
Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по данным Forbes Real-Time, $4,4 млрд) заявил, что его личных средств и средств Virgin Group не хватит, чтобы спасти авиакомпании Virgin в Великобритании и Австралии в кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Forbes 10:27
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Экономика
Россияне массово бегут снимать наличные после обращений Путина
Массовое снятие денег со счетов было отмечено после обращения к нации президента России Владимира Путина из-за ситуации с коронавирусом, пишет vse42.ru.
ForPost 02:25
Политика
Премьер Украины назвал срок пика коронавируса в стране
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал срок пика заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 12:18
Общество
В «Векторе» рассказали о работе над вакциной от коронавируса
Клинические испытания вакцины от коронавируса, работу над которой ведёт Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируют начать в июне.
RT на русском 13:27
Космос
Daily Express: советские ученые нашли жизнь на Венере
Как заявил профессор ВМН Кристофер Оруэлл, в те времена американские астрофизики были сосредоточены на изучении Марса и Луны, так как экстремальные условия на поверхности Венеры препятствовали ее детальному изучению.
Вечерний курьер 05:30
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru 09:30
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Общество
Жесткие ограничительные меры в Москве продлят до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что все введенные в столице ограничения будут действовать до 1 мая, передает канал "Россия 24".
Газета.Ru 09:55
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Политика
Матеуш Моравецкий: «Проблемы ЕС очевидны: медлительность и партикуляризм» (El Mundo) (El Mundo)
В случае Польши было сложно ввести очень жесткие ограничения.
ИноСМИ 06:36
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Здоровье
В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию
С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ 07:58
Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС 11:20
Общество
Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03