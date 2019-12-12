с чего всё началось

Люди, которые спят днем или девять и более часов ночью, имеют повышенный риск инсульта. К выводу о смертельной опасности дневного и продолжительного сна пришли китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане.

Экономика Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Кино Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома» Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.

Политика Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.

Политика Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.

Экономика Суд ввёл наблюдение за крупнейшим строителем мостов Петербурга Процедура наблюдения в ЗАО «Пилон» введена Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти в ходе рассмотрения искового заявления Федеральной налоговой службы по банкротству предприятия.

Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Экономика Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики Ранее господин Орешкин сказал, что в первом квартале 2020 года инфляция в России может опуститься ниже 2,5%. Инфляция на конец года, по оценкам Минэокомики, составит 3-3,1%.

Общество В каждой шестой семье в России стали питаться хуже В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.

Политика Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.