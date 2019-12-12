Общество

Lenta.ruLenta.ruОбнаружена смертельная опасность дневного сна

Люди, которые спят днем или девять и более часов ночью, имеют повышенный риск инсульта. К выводу о смертельной опасности дневного и продолжительного сна пришли китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане.
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с чего всё началось
Ранее на сайте EurekAlert
! сообщалось об исследовании китайских ученых из Университета науки и технологий в Ухане, которые пришли к выводу, что у людей, спящих днем или девять и более часов, повышен риск инсульта.
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