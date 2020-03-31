Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОбнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
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с чего всё началось

Весомая проблема: найдена связь между коронавирусом и ожирением

Российские вирусологи и диетологи уверены, что индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при инфекционных и хронических заболеваниях, в том числе и заражении коронавирусом нового типа.
Известия17:01

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Весомая проблема: найдена связь между коронавирусом и ожирением

Известия17:01

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Lenta.ru20:49

Выявлена новая группа риска, которой грозит коронавирус

URA.Ru22:47

Вирусологи нашли связь между коронавирусом и ожирением

РЕН ТВ21:01

Плохие новости для пухляшей. Учёные нашли связь между коронавирусом и лишним весом

Life.ru22:17

Обнаружена связь между ожирением и коронавирусом

MedikForum.ru18:12

Врачи выявили связь между ожирением и COVID-19

АМИТЕЛ22:16
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Экономика

Жители российских регионов уже встают на биржу труда, говорят эксперты

У российской экономики есть ресурсы для дальнейшего увеличения пособия и полного разрушения российской финансовой системы ждать не стоит, сказал «Эху Москвы» экономист Игорь Николаев.
Эхо Москвы 00:04
Технологии

Обновление Windows 10 вызывает проблемы интернет-соединения

Новое обновление системы Windows 10 вызывает трудности с интернет-соединением.
Сергиевские Куранты 09:19
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Российская газета 19:56
Происшествия

В Шереметьево сел самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя

Российская газета вчера в 17:15
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости 21:25
Экономика

Предоставление россиянам кредитных каникул не навредит банкам

Количество граждан, которые захотят воспользоваться кредитными каникулами, в ближайшее время увеличится.
Экономика сегодня вчера в 10:32
Футбол

7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба

Сообщается, что «Жилина» будет ликвидирована с 1 апреля из-за финансовых проблем. Дело в том, что клуб выживал за счет продажи футболистов.
Бомбардир.ру 13:51
Энергетика

Польская PGNiG сообщает, что выиграла у «Газпрома» дело на $1,5 млрд

Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что выиграла у российского "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:55
Футбол

Месси заявил, что футболисты «Барселоны» отказались от 70% зарплаты

Капитан футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси заявил, что игроки клуба в связи со сложными экономическими условиями из-за пандемии коронавируса пошли на 70-процентное сокращение зарплат, а также окажут финансовую помощь сотрудникам клуба, чтобы те могли получать жалование в полном объеме.
РИА Новости 08:51
Гаджеты

Аналитики BusinessWire сообщают о снижении продаж смартфонов

По мнению влиятельного издания аналитики BusinessWire, это самое большое падение в истории мирового рынка смартфонов.
Megaobzor.com вчера в 07:26
Общество

Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

«Распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил Ми Фэн на брифинге для журналистов.
АБН вчера в 06:39
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Evo-rus.com вчера в 02:27
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 16:03
Здоровье

В Приморье выявили два новых случая коронавируса

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Lenta.ru 22:08
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Здоровье

У тюменки удалили опухоль с зубами и волосами внутри

В Тюмени хирурги из МСЧ «Нефтяник» удалили у пациентки опухоль, внутри которой были волосы и зубы, пишет 72.ru.
Европейско-Азиатские новости 02:24
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета 23:20
Технологии

Johnson & Johnson начнет тестирование вакцины от коронавируса на людях в сентябре

Американская компания Johnson & Johnson объявила в понедельник, 30 марта, что планирует начать испытания разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на людях не позднее сентября.
Коммерсантъ 15:44
Происшествия

Фотоловушка сняла спасающегося от пожара котенка леопарда в Приморье

Фотоловушка в национальном парке « Земля леопарда» сняла котенка леопарда, который сбегает от лесного пожара в Приморском крае.
Известия вчера в 21:46
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM 06:39
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 20:36
Здоровье

В Самарской области началась подготовка к форуму iВолга

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке и проведению в 2020 году на территории региона молодежного форума Приволжского федерального округа "іВолга".
Неслухи.рф вчера в 02:07
Политика

Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий

Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Коммерсантъ 18:24
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Общество

Аналитики создали модель распространения коронавируса в России

В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах.
Ведомости 10:47
Общество

Иностранцам продлят срок действий виз в РФ на 90 дней

Иностранным гражданам, которые приехали в Россию на основании виз, автоматически продлят их срок действия на 90 дней из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 22:26
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