Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОбнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
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с чего всё началось

Весомая проблема: найдена связь между коронавирусом и ожирением

Российские вирусологи и диетологи уверены, что индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при инфекционных и хронических заболеваниях, в том числе и заражении коронавирусом нового типа.
Известиявчера в 17:01

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Весомая проблема: найдена связь между коронавирусом и ожирением

Известиявчера в 17:01

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Lenta.ruвчера в 20:49

Выявлена новая группа риска, которой грозит коронавирус

URA.Ruвчера в 22:47

Вирусологи нашли связь между коронавирусом и ожирением

РЕН ТВвчера в 21:01

Плохие новости для пухляшей. Учёные нашли связь между коронавирусом и лишним весом

Life.ruвчера в 22:17

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

Газета.Ruвчера в 23:36

Врачи нашли связь между коронавирусом и лишним весом

Телеканал 360°00:20
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Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Общество

В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса россиян

В Москве возросло число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян: еще 10 человек выписаны из больницы.
Lenta.ru 28 марта в 13:30
Общество

В Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером

Указ о необходимости полной самоизоляции жителей Башкирии в связи с опасностью распространения коронавируса вступит в силу во вторник вечером, сообщил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости 02:23
Общество

В Свердловской области ещё два человека излечились от коронавируса

В Екатеринбурге выписали ещё двоих пациентов, которым ставили диагноз «коронавирусная инфекция».
Телеканал ОТВ 02:00
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Интерфакс вчера в 01:03
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество

Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены

Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
REGNUM 02:11
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета вчера в 10:02
Здоровье

В Приморье подтвердили два новых случая инфицирования коронавирусом

В Приморском крае выявлены два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец вчера в 22:21
Энергетика

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Вести.Ru вчера в 13:15
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Общество

Большинство москвичей начали соблюдать режим самоизоляции

Большинство москвичей начали соблюдать режим самоизоляции.
Вечерняя Москва 00:52
Армия и оружие

Боевики в Сирии грозят Эрдогану крупными неприятностями

Боевики заявили, что готовы не только договориться с режимом Башара Асада, но и вторгнуться на территорию Турции, занять ее южную часть и передать под контроль Сирии.
Millionaire.ru 28 марта в 10:38
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM вчера в 06:39
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Общество

На Кубани ввели режим самоизоляции: список ограничений

Согласно документу, на Кубани начинают действовать новые ограничения. В Краснодарском крае полностью закрыли парки, скверы, набережные.
СочиСтрим вчера в 18:24
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости вчера в 00:26
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Здоровье

Скольким жителям Алтайского края может понадобиться ИВЛ

Во время пика эпидемии коронавируса интенсивная терапия (с ИВЛ) в Алтайском крае может понадобиться 13,6-27,3 тысячам человек.
Московский Комсомолец 00:15
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Шоу-бизнес

74-летний Евгений Петросян стал прадедушкой

Mockva.ru вчера в 18:48
Общество

Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы

В Британии 17 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах тети, сообщает Metro.
РИА Новости 01:54
Происшествия

В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре

RT на русском вчера в 22:53
Общество

Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову

РИА Новости вчера в 12:28
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Энергетика

Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»

Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 12:20
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