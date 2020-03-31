Врачи убеждены, что чрезмерный вес может быть дополнительным фактором риска в условиях распространения коронавируса. Пока связь ожирения и COVID-19 не доказана, однако уже известно, что заболевание у таких пациентов протекает в более тяжелой форме.

с чего всё началось

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

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