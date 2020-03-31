Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОбнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
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с чего всё началось

Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

Врачи убеждены, что чрезмерный вес может быть дополнительным фактором риска в условиях распространения коронавируса. Пока связь ожирения и COVID-19 не доказана, однако уже известно, что заболевание у таких пациентов протекает в более тяжелой форме.
Известиявчера в 12:00

Подробнее о событии

Выявлена новая группа риска, которой грозит коронавирус

URA.Ruвчера в 22:47

Врачи нашли связь между коронавирусом и лишним весом

Телеканал 360°00:20

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

Газета.Ruвчера в 23:36

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Piter.tv00:51

Плохие новости для пухляшей. Учёные нашли связь между коронавирусом и лишним весом

Life.ruвчера в 22:17

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Lenta.ruвчера в 20:49

Весомая проблема: найдена связь между коронавирусом и ожирением

Известиявчера в 17:01
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Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Здоровье

В Бурятии число заразившихся коронавирусом возросло до 19

«В Республике Бурятия на 31.03.2020 г. зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-19», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.
RT на русском 00:23
Общество

Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области

Власти Ростовской области приняли решение о введении в регионе режима самоизоляции для населения с 31 марта из-за коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.
ТАСС вчера в 17:28
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Автоспорт

В команде Квята собирались заразить гонщиков коронавирусом

Lenta.ru вчера в 09:34
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Общество

Интернет-провайдеры рассказали о росте нагрузки на сети

За неделю с 23 по 29 марта объем потребления трафика фиксированной связи вырос на 10–30% по сравнению с другими рабочими днями 2020 года, рассказали РБК представители крупнейших операторов фиксированной связи — «Ростелекома», «Транстелекома», «Акадо Телекома» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости вчера в 21:25
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:22
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости вчера в 15:33
Армия и оружие

Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса

Первый военнослужащий США скончался после заражения коронавирусом, сообщил в заявлении министр обороны США Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 20:08
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Наука

Ученые установили, сколько пластика может съесть любое животное

ToDay News Ufa вчера в 14:38
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Происшествия

Прибывших из Таиланда пассажиров на Сахалине отпускают из карантина

Всех пассажиров прибывшего из Таиланда на Сахалин рейса отпускают из санатория, где они провели пять дней, анализы на коронавирус у них отрицательные, сообщила РИА Новости представитель минздрава области Ксения Сахарова.
РИА Новости 00:07
Общество

Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
ТАСС вчера в 10:57
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:16
Общество

В Липецкой области введен режим обязательной самоизоляции

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что в регионе вводится режим обязательной самоизоляции, по аналогии с Москвой и Московской областью.
Дождь вчера в 14:17
Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
ТАСС вчера в 20:42
Интернет

В обновлении Telegram появились папки для чатов и каналов

Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность распределять чаты, каналы и ботов по папкам — опция доступна в версии 6.0.
Полит.ру вчера в 10:17
Общество

Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные

Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Прецедент-Новосибирск вчера в 21:45
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Происшествия

Состояние зараженного коронавирусом в Кузбассе улучшилось

Состояние одного зараженного коронавирусной инфекцией, находящегося в больнице Кемерово, незначительно улучшилось, количество пациентов с подозрением на контакт с носителями вируса, которых наблюдают врачи, уменьшилось до 10, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости 00:30
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:45
Политика

Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:36
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Общество

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.
РИА Новости 29 марта в 16:17
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 15:49
Шоу-бизнес

Дима Билан и Клава Кока поменялись нарядами и потанцевали на видео

Газета Кемерова вчера в 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
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