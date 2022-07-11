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Обнаруженное в Грузии месторождение может обеспечить страну газом на восемь лет

В Грузии обнаружено газовое месторождение газа объемом 16 млрд куб. м, сообщило издание Business Media Georgia со ссылкой на главу государственного агентства газа и нефти республики Георгия Татишвили.
Ведомости
По словам Татишвили, скважина сможет обеспечить Грузию природным газом на восемь лет, но потребуется горизонтальное бурение.
Ведомости
Добычей газа займется британская компания Block Energy.
Известия
"В двух скважинах в Адане, где проводятся разведочные работы, обнаружена высококачественная нефть. Стоимость запасов оценивается примерно в $1 млрд", — приводятся в сообщении слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Газета.Ru

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