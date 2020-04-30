с чего всё началось

Ученые решили создать средство, которое сможет его блокировать. Они соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам. В результате было получено средство, способное противостоять коронавирусу.

Общество Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко. 9

Происшествия В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 250

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,3K

Авто Появились первые изображения удлиненной Lada Niva Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. 61

Общество Собянин рассказал, когда в Москве могут снять ограничения Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопрос о снятии ограничений по коронавирусу в городе будет рассмотрен после майских праздников. 166

Политика Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 633

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 457

Общество В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек. 136

Политика Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 10

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 447

Футбол «Смолевичи» - «Энергетик-БГУ»: прогноз на матч чемпионата Беларуси по футболу В футбол в Европе по-прежнему играют только в Беларуси, где в предстоящие выходные пройдут матчи седьмого тура.

Хоккей «Салават Юлаев» сменит главного тренера «Салават Юлаев» начнет новый сезон КХЛ с новым главным тренером — Николай Цулыгин покинет уфимский клуб. Об этом сообщил портал «Чемпионат». 7

Общество В ВОЗ назвали условия для снятия ограничений по коронавирусу в России Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что после 12 мая в России можно будет постепенно ослаблять введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. 610

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,5K

Здоровье В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 64