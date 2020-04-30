Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОбнаружено новое средство от коронавируса

Ученые решили создать средство, которое сможет его блокировать. Они соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам. В результате было получено средство, способное противостоять коронавирусу.
Читать в источнике
Комментировать44
с чего всё началось
Международная группа ученых провела исследование и нашла способ заблокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в организм человека, пишет журнал Cell
.
Известиявчера в 17:17

Подробнее о событии

Найдено новое средство от коронавируса — антитела ламы

Planet Today02:19

Найдено новое средство от коронавируса

Известиявчера в 17:17

Антитела лам предложили использовать для лечения Covid-19

Naked Scienceвчера в 10:13

Обнаружено новое средство от коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:27

Антитела ламы могут создать вакцину от COVID-19. Первые эксперименты начались в 2016 году

Хайтеквчера в 12:09

Обнаружено новое средство от коронавируса

РИА Новостивчера в 14:36

Антитела лам могут помочь в борьбе с COVID-19

Популярная механикавчера в 04:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
Здоровье

ВОЗ объяснила причину низкой смертности от коронавируса в России

Низкая смертность от COVID-19 в России обусловлена системной организацией здравоохранения.
URA.Ru вчера в 20:12
150
Политика

Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Газета.Ru вчера в 23:08
67
Общество

Обязательный масочный режим вводится на Кубани

Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
ЮГ Times вчера в 07:15
406
Общество

Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова

Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 15:15
9
Политика

Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны

Lenta.ru вчера в 17:23
2,6K
Происшествия

В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса

Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 29 апреля в 00:03
250
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
5,3K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
РБК вчера в 18:55
17
Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
61
Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
530
Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro вчера в 13:07
61
Общество

Собянин рассказал, когда в Москве могут снять ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопрос о снятии ограничений по коронавирусу в городе будет рассмотрен после майских праздников.
Московский Комсомолец вчера в 13:43
166
Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Ведомости вчера в 17:19
1,3K
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
633
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
457
Общество

В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек

Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек.
Интерфакс 02:31
136
Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
245
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
229
Фигурное катание

Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина

Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru вчера в 05:01
8
Политика

Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года

Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:32
10
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
447
Футбол

«Смолевичи» - «Энергетик-БГУ»: прогноз на матч чемпионата Беларуси по футболу

В футбол в Европе по-прежнему играют только в Беларуси, где в предстоящие выходные пройдут матчи седьмого тура.
Sputnik Грузия вчера в 13:01
Хоккей

«Салават Юлаев» сменит главного тренера

«Салават Юлаев» начнет новый сезон КХЛ с новым главным тренером — Николай Цулыгин покинет уфимский клуб. Об этом сообщил портал «Чемпионат».
News102.ru 29 апреля в 08:07
7
Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник вчера в 03:42
56
Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
20
Шоу-бизнес

Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко

Gazeta.SPb вчера в 23:37
73
Общество

В ВОЗ назвали условия для снятия ограничений по коронавирусу в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что после 12 мая в России можно будет постепенно ослаблять введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения.
Профиль вчера в 10:53
610
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
4,5K
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом

Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:28
64
Общество

Маска за 425 рублей. Директора «Аптечного склада» отстранили от работы

Напомним, областное государственное учреждение "Саратовский аптечный склад" (подведомственно правительству области) закупает СИЗ на сумму более 43 млн рублей, в числе которых медицинские одноразовые нестерильные маски по 425 рублей за штуку.
Взгляд-инфо вчера в 07:45
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное