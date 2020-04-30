Коронавирус
РИА НовостиОбнаружено новое средство от коронавируса
Ученые решили создать средство, которое сможет его блокировать. Они соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам. В результате было получено средство, способное противостоять коронавирусу.
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с чего всё началось
Международная группа ученых провела исследование и нашла способ заблокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в организм человека, пишет журнал Cell.Известиявчера в 17:17
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Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
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Lenta.ru вчера в 17:23
Происшествия
В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса
Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 29 апреля в 00:03
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
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Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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РИА Новости 02:21
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Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro вчера в 13:07
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве могут снять ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопрос о снятии ограничений по коронавирусу в городе будет рассмотрен после майских праздников.
Московский Комсомолец вчера в 13:43
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Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Ведомости вчера в 17:19
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
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Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек
Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек.
Интерфакс 02:31
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Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Lenta.ru вчера в 05:01
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Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Газета.Ru вчера в 13:07
Футбол
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Хоккей
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«Салават Юлаев» начнет новый сезон КХЛ с новым главным тренером — Николай Цулыгин покинет уфимский клуб. Об этом сообщил портал «Чемпионат».
News102.ru 29 апреля в 08:07
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Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
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Общество
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Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что после 12 мая в России можно будет постепенно ослаблять введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения.
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РБК вчера в 05:35
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