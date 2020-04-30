Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОбнаружено новое средство от коронавируса

Ученые решили создать средство, которое сможет его блокировать. Они соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам. В результате было получено средство, способное противостоять коронавирусу.
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с чего всё началось
Международная группа ученых провела исследование и нашла способ заблокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в организм человека, пишет журнал Cell
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Известия17:17

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Ученые предлагают лечить COVID-19 антителами из организма лам

Московский Комсомолец17:25

Найдено новое средство от коронавируса

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Антитела лам предложили использовать для лечения Covid-19

Naked Science10:13

Обнаружено новое средство от коронавируса

Lenta.ru13:27

Антитела ламы могут создать вакцину от COVID-19. Первые эксперименты начались в 2016 году

Хайтек12:09

Обнаружено новое средство от коронавируса

РИА Новости14:36

Антитела лам могут помочь в борьбе с COVID-19

Популярная механика04:05
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
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Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
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Общество

Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
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Испанский журналист Альфонсо Мерлос попал в неловкую ситуацию.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
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В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 28 апреля в 14:10
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Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия 13:20
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Политика

В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина

REGNUM 19:12
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WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК 13:18
Общество

В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек

За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии достигло 134, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 23:09
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Здоровье

В пяти регионах России резко выросла заболеваемость пневмонией

В январе — феврале 2020 года заболеваемость пневмонией в каждом третьем регионе выросла на 10%.
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Общество

Жителей Горного Алтая предупредили об ужесточении мер в Алтайском крае

Горно-Алтайск, 30 апреля 2020, 12:44 — REGNUM Власти Алтайского края с первого мая серьёзно ужесточат режим въезда на свою территорию.
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Уайт назвал лучших бойцов UFC, которые так и не завоевали титул

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На окраине Праги устанавливают памятник власовцам

Российская газета 17:53
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Общество

Разведка США отвергла синтетическое происхождение коронавируса

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео упрекали Китай в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса.
Говорит Москва 10:59
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
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Мельничук уедет в клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс»

Выбор не зря пал на «Сан-Хосе Шаркс». Калифорнийский клуб не в первый раз берет русского вратаря.
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Умер народный артист России Альберт Панков

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Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

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Нефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель

Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.
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Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
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Геркус назвал «Чертаново» «очередным пластмассовым эрзац-клубом»

Экс-гендир «Локомотива» Илья Геркус выступил против попадания «Чертаново» в РПЛ. Об этом он написал в своем Twitter.
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Космос

NASA готовится к запуску солнечного парусника

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В Краснодарском крае вводят масочный режим

В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации.
ФедералПресс 05:46
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
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В Киеве надеются на встречу нормандской четверки после пандемии вируса

Киев надеется выйти на полноценные встречи сторон в рамках "нормандского формата" после завершения пандемии коронавируса.
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

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Соловьев объяснил особняк Малышевой в США

Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24
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