Коронавирус
РИА НовостиОбнаружено новое средство от коронавируса
Ученые решили создать средство, которое сможет его блокировать. Они соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам. В результате было получено средство, способное противостоять коронавирусу.
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с чего всё началось
Международная группа ученых провела исследование и нашла способ заблокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в организм человека, пишет журнал Cell.Известия17:17
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