с чего всё началось

Ученые решили создать средство, которое сможет его блокировать. Они соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам. В результате было получено средство, способное противостоять коронавирусу.

Общество Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом. 160

Авто В Европу возвращаются мотоциклы «Ява» Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу. 66

Общество В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии достигло 134, сообщает пресс-служба регионального правительства. 23

Общество Разведка США отвергла синтетическое происхождение коронавируса Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео упрекали Китай в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса. 351

Шоу-бизнес Умерла солистка группы «Фристайл» Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. 17

Хоккей Мельничук уедет в клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Выбор не зря пал на «Сан-Хосе Шаркс». Калифорнийский клуб не в первый раз берет русского вратаря.

Футбол Геркус назвал «Чертаново» «очередным пластмассовым эрзац-клубом» Экс-гендир «Локомотива» Илья Геркус выступил против попадания «Чертаново» в РПЛ. Об этом он написал в своем Twitter.

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 340

Политика В Киеве надеются на встречу нормандской четверки после пандемии вируса Киев надеется выйти на полноценные встречи сторон в рамках "нормандского формата" после завершения пандемии коронавируса.