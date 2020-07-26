Происшествия
Газета.RuУстановлена причина смерти пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Причиной гибели мальчика стало утопление, признаков насильственной смерти не обнаружено, указано в сообщении. Отмечается, что время смерти соответствует времени исчезновения ребенка. В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, отмечают в СК.
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с чего всё началось
Причиной смерти трехлетнего мальчика, тело которого было найдено в выгребной яме в Крыму, стало утопление, следов криминальной смерти не обнаружено, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по региону.Вести.Ru12:57
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