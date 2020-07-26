Происшествия
Газета.RuОбнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра МЧС по региону Сергея Шахова. Ранее сообщалось, что ребенок исчез с детской площадки возле дома.
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Происшествия
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Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Evo-rus.com вчера в 01:32
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Россиянам покроют 60% расходов при переводе машин на газ
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Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом.
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Среднее потребление соли в России составляет 12 граммов на человека в день, тогда как Всемирная организация здравоохранения и российский Минздрав рекомендуют не более 5 граммов.
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