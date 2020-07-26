Происшествия
Газета.RuОбнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра МЧС по региону Сергея Шахова. Ранее сообщалось, что ребенок исчез с детской площадки возле дома.
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Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Американские власти скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», применяющегося для лечения зараженных коронавирусом пациентов, заявил президент США Дональд Трамп.
Live24 вчера в 03:42
Происшествия
В США в результате падения самолета на жилой дом погибли три человека
Американские власти заявили, что три человека, в том числе девятимесячный ребенок, погибли и несколько человек получили ранения после того, как в субботу в пригороде Юты разбился небольшой самолет.
Российская газета 04:25
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В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса
В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.
BFM.ru 10:05
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Общество
Сервис more.tv ответил на обвинение сериала «Чики» в пропаганде ЛГБТ
Сериал "Чики" попал в поле зрения общественной уполномоченной по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольги Баранец, которая назвала "пропагандой феминизма" наличие в нем безвольных и агрессивных героев-мужчин, а также потребовала проверить проект, маркированный "18+", на наличие пропаганды ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних.
Газета.Ru 07:46
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК вчера в 13:55
Происшествия
В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину
Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
Общество
Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести 24 июля в 10:14
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
Автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
РИА Новости 02:43
Происшествия
В Севастополе 17 пожарных тушили горящую многоэтажку
В воскресенье, 26 июля, в 14.00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе по улице Лизы Чайкиной горит балкон третьего этажа в многоквартирном доме.
Krym.News 09:13
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:32
Культура
DeepFake дня: Заставка «Друзей», только вместо всех актеров — Александр Друзь
В результате получилась заставка жутковатого проекта под названием «Друзи».DeepFake — технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики.
КиноПоиск 03:10
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Происшествия
Ребенок погиб, девять человек пострадали после ДТП в Туве
На дороге Кызыл - Эрзин в Кызыловском районе Тувы перевернулся микроавтобус, в котором находились 10 человек - семеро детей и трое взрослых.
Российская газета 10:30
Шоу-бизнес
Ани Лорак пришла на гала-концерт «Русского радио» в серебристом костюме без бюстгальтера
ФАН 09:53
Экономика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые прокомментировала развод с мужем
Известная российская певица Полина Гагарина первый раз решилась высказаться на тему расставания со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Gazeta.SPb вчера в 16:17
Политика
Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения
Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
RT на русском 09:22
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Армия и оружие
Украинских миротворцев ООН отправят в Донбасс
Киев отправит в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает Replyua.net.
Lenta.ru 08:45
Происшествия
В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов
Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения.
Коммерсантъ 04:27
Энергетика
Транзит газа через Украину сократился на 45% за полгода
Компания «Оператор ГТС Украины» за первое полугодие 2020 года обеспечил транзит 24,9 миллиардов кубометров газа, что на 45% меньше, чем транзит за этот же период в 2019 году.
ИА Новороссия 06:18
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Общество
Тиньков показал на видео, как ему пересаживали костный мозг
Российский бизнесмен Олег Тиньков опубликовал видео, на котором рассказал, как ему пересаживали костный мозг.
Pravda.Ru 10:26
Общество
Руководителей Alibaba Group вызвали в индийский суд
По утверждению суда, в связи с новой информацией, на заседание 29 июля вызваны основатель Alibaba Group Джек Ма и более десяти других руководителей компании.
ИА Красная Весна 08:34