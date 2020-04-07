Коронавирус
Lenta.ruОбнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание The IrishTimes со ссылкой на исследование.
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с чего всё началось
«За 15 дней заболеваемость Covid-19 составила 38 на миллион в странах с вакцинацией, в то время как заболеваемость Covid-19 составила 358 на миллион в отсутствие такой программы», – цитирует издание The Irish Times слова исследователя Пола Хегарти.ФАНвчера в 21:49
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Общество
В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах
В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах.
Политика
Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Футбол
Юран: Сократить зарплаты? Футболисты будут еле концы с концами сводить
По словам Юрана, есть клубы, в которых футболисты получают по 200 тыс. рублей в месяц.
Политика
В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Политика
Германия обвинила США в конфискации медицинских масок
Германия обвинила США в конфискации уже оплаченных медицинских масок.
Общество
В МЧС не советуют применять водку как антисептик
В МЧС России заявили, что использование водки в качестве антисептика для рук бессмысленно.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Экономика
Продлены сроки представления налоговой отчетности и уплаты налогов
Сроки представления налоговой отчетности, уплаты налогов, сборов и авансовых платежей продлены до 6 апреля 2020 года.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Экономика
Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли
«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр финансов Антон Силуанов.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Общество
В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян
Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в украинской армии
Первый летальный случай пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса
Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как остановить процесс заражения коронавирусом в регионе
Одним из гостей стала руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура, которая рассказала о стадиях заражения коронавирусом в области и как можно остановить процесс.
Экономика
Банки начали ограничивать кредитование сотрудников проблемных отраслей
«Ведомости» опросили топ-30 банков, планируют ли они ужесточить или приостановить выдачу кредитов отдельным категориям заемщиков, и также обратились в службы поддержки нескольких крупных банков.
Единоборства
Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса
Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
Транспорт
РЖД отменяет поезда и рассаживает пассажиров на метр
Как пишет газета "Гудок", чтобы снизить риск заболевания коронавирусом, билеты в поезда будут продаваться, учитывая размещение пассажиров с дистанцией от 1 метра.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Здоровье
В Кировской области подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом
Анализы 15 пациентов с положительной тест-системой на коронавирус направлены в лабораторию, — рассказали в правительстве Кировской области.
Общество