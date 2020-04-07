Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОбнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

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Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание The IrishTimes со ссылкой на исследование.
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с чего всё началось
«За 15 дней заболеваемость Covid-19 составила 38 на миллион в странах с вакцинацией, в то время как заболеваемость Covid-19 составила 358 на миллион в отсутствие такой программы», – цитирует издание The Irish Times
 слова исследователя Пола Хегарти.
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