Коронавирус
Кубанские новостиОбнаружено влияние популярной прививки на заболеваемость коронавирусом
Специалисты сравнили показатели распространения и смертности от коронавирусной инфекции и установили, что в странах с вакцинацией БЦЖ за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион, тогда как при отсутствии такой программы заражение достигло 358 на один миллион.
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Происшествия
В Северной Осетии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с положительным результатом на коронавирус нового типа умер в Северной Осетии. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Единоборства
Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова
Американец Джастин Гейджи станет соперником Тони Фергюсона на турнире UFC 249.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
Названы последние регионы России без коронавируса
В России осталось четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Происшествия
В России число зараженных впервые пробило тысячу человек за сутки
За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса.
Общество
За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах
Всего по России выписано 494 человека.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал младшую дочь
Фото малышки мир увидели в середине февраля, а сегодня, 6 апреля, Энрике Иглесиас поделился первым роликом с двухмесячной дочерью.
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Общество
Восемь новых случаев коронавируса зафиксировали в Ростовской области
В Ростовской области обнаружили 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.
Общество
Три сотрудника омского завода «Газпром нефти» заразились коронавирусом
В ходе обследования предварительно выявлено три случая инфицирования.
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.
Армия и оружие
Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту
В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
В Москве от пневмонии умер известный физик Мишик Казарян
В Москве в медицинском центре "Новомосковский" скончался известный физик, профессор Мишик Казарян. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Общество
В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика
Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $34
Стоимость майских фьючерсов WTI увеличилась на 3,53% и достигла отметки в $27 за баррель.
Финансы
Прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале выросла до 218,7 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - марте 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 0,2%, до 218,7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Авто
Fisker Ocean получит внедорожную версию
Компания Fisker сделает внедорожную версию своего электрического кроссовера Ocean, сообщает Top Gear со ссылкой на основателя и главу марки Хенрика Фискера.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Общество
«Инвитро» не рискнула тестировать пациентов на коронавирус
Руководство «Инвитро» решило тестировать на коронавирус в централизованной лаборатории.