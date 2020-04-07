Коронавирус

Кубанские новостиКубанские новостиОбнаружено влияние популярной прививки на заболеваемость коронавирусом

Специалисты сравнили показатели распространения и смертности от коронавирусной инфекции и установили, что в странах с вакцинацией БЦЖ за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион, тогда как при отсутствии такой программы заражение достигло 358 на один миллион.
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Эпидемиологи определили влияние прививки от туберкулеза на заболеваемость коронавирусом

Znak.com00:28

Ученые заявили, что из-за прививки БЦЖ коронавирусом заражались в 10 раз меньше

Телеканал 360°00:26

Определено влияние популярной прививки на заболеваемость COVID-19

РИА Новостивчера в 20:11

Ученые из США выявили влияние вакцины от туберкулеза на развитие коронавируса

ФАНвчера в 21:49

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Lenta.ruвчера в 21:11

Эпидемиологи выяснили влияние прививки БЦЖ на заболеваемость коронавирусом

News.ruвчера в 21:01

Американские эпидемиологи нашли связь между популярной прививкой и заболеваемостью коронавирусом

URA.Ru00:13
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Происшествия

В Северной Осетии умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с положительным результатом на коронавирус нового типа умер в Северной Осетии. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
ТАСС 03:26
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
REGNUM вчера в 16:46
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 02:34
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости вчера в 13:04
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Единоборства

Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова

Американец Джастин Гейджи станет соперником Тони Фергюсона на турнире UFC 249.
Известия вчера в 15:58
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

Названы последние регионы России без коронавируса

В России осталось четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05 апреля в 15:58
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
РИА Новости вчера в 22:21
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Происшествия

В России число зараженных впервые пробило тысячу человек за сутки

За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса.
НГС55 03:30
Общество

За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах

Всего по России выписано 494 человека.
Российская газета 03:39
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал младшую дочь

Фото малышки мир увидели в середине февраля, а сегодня, 6 апреля, Энрике Иглесиас поделился первым роликом с двухмесячной дочерью.
RuNews24.ru вчера в 07:19
Общество

«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Lenta.ru 03:27
Общество

Восемь новых случаев коронавируса зафиксировали в Ростовской области

В Ростовской области обнаружили 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.
1rnd.ru 03:47
Происшествия

В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС 02:46
Общество

Три сотрудника омского завода «Газпром нефти» заразились коронавирусом

В ходе обследования предварительно выявлено три случая инфицирования.
Тайга.инфо 02:31
Общество

В России выявлен рост числа банкротств граждан

Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.
RT на русском 01:23
Армия и оружие

Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту

В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
iReactor 04 апреля в 05:37
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Общество

В Москве от пневмонии умер известный физик Мишик Казарян

В Москве в медицинском центре "Новомосковский" скончался известный физик, профессор Мишик Казарян. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 02:56
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Общество

В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика

Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Газета.Ru 01:59
Политика

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Lenta.ru вчера в 04:15
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $34

Стоимость майских фьючерсов WTI увеличилась на 3,53% и достигла отметки в $27 за баррель.
News.ru 01:56
Финансы

Прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале выросла до 218,7 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - марте 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 0,2%, до 218,7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
ТАСС 03:26
Авто

Fisker Ocean получит внедорожную версию

Компания Fisker сделает внедорожную версию своего электрического кроссовера Ocean, сообщает Top Gear со ссылкой на основателя и главу марки Хенрика Фискера.
Коммерсантъ вчера в 10:26
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Общество

«Инвитро» не рискнула тестировать пациентов на коронавирус

Руководство «Инвитро» решило тестировать на коронавирус в централизованной лаборатории.
ФедералПресс 01:33
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