Коронавирус
Lenta.ruОбнаружено влияние прививки от туберкулеза на коронавирус
Эпидемиологи из США нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv. Отмечается, что в странах, где не принята вакцинация БЦЖ, больше всего пострадавших от COVID-19.
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Американские эпидемиологи связывают скорость распространения и уровень смертности от COVID-19 в разных странах с тем, как в них применялась вакцина БЦЖ, предназначенная для борьбы с туберкулезом, сообщается в электронной библиотеке medRxiv.Аргументы и Факты07:28
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Стали известны новые даты проведения Олимпиады в Токио
Политика
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Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
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Общество
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Общество
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Космос
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Общество
Ограничительные меры из-за коронавируса продлевает Финляндия до мая
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Общество
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Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
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Культура
Актёр сериала «Офис» запустил YouTube-шоу хороших новостей
Американский актёр Джон Красински, известный по роли в сериале «Офис», запустил шоу на YouTube, в котором рассказывает только хорошие новости.
Общество
В России ужесточили штрафы за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.