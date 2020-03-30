с чего всё началось

Эпидемиологи из США нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv. Отмечается, что в странах, где не принята вакцинация БЦЖ, больше всего пострадавших от COVID-19.

Обнаружено влияние прививки от туберкулеза на коронавирус

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Экономика Кабмин составил список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса Правительство сформировало список, куда вошли девять отраслей, сильнее всего пострадавшие от пандемии коронавируса, передает Forbes со ссылкой на документ, который был показан во время встречи Владимира Путина с предпринимателями.

Культура Актёр сериала «Офис» запустил YouTube-шоу хороших новостей Американский актёр Джон Красински, известный по роли в сериале «Офис», запустил шоу на YouTube, в котором рассказывает только хорошие новости.