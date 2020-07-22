Коронавирус
Lenta.ruОбнаружены эффективные антитела против коронавируса
Ученые Колумбийского университета выделили антитела у пациентов с COVID-19, которые на сегодняшний день являются самыми эффективными в нейтрализации SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.
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Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru 15:02
Общество
В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
RT на русском 16:22
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Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
КДК РФС вынес вердикт в отношении футболиста «Спартака» Андрея Ещенко, который после поединка 1\2 финала Кубка России с «Зенитом» показал футболку с оскорбительной надписью.
Vprognoze.ru 02:17
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Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G представлен официально
Новый складной смартфон от компании Samsung Galaxy Z Flip 5G представлен официально.
UfacityNews.ru 16:10
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В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Футбол
Федун: после рестарта сезона у «Спартака» в каждом матче было два соперника
После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что не убивает, делает нас сильнее.
RT на русском 16:02
Происшествия
На Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко
В Донецкой народной республике Байдалу обвиняют в причастности к убийству экс-лидера провозглашенной республики Александра Захарченко.
Российская газета 15:39
Общество
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдеп в связи с нападением американских полицейских на съемочную группу Первого канала.
Газета.Ru 16:13
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву упрекнули в равнодушии к своим детям
Один из фанатов семейной четы поделился своим мнением о том, что Максим более добр с детьми, больше уделяет им времени и вообще больше вовлечен в процесс взросления Лизы и Гарри.
Слово и Дело 05:58
Политика
Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб
«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
Известия 15:40
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Шоу-бизнес
Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
Lenta.ru 12:25
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Гаджеты
Apple выпустила новую бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила третьи бета-версии операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad.
Деловое.ТВ 15:05
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Футбол
Дзюба и Азмун стали лучшими бомбардирами чемпионата России с 17 голами
Футболисты петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун стали лучшими бомбардирами Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
РИА Новости 14:05
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфакс 14:41
Хоккей
Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»
CT news 04:22
Здоровье
Кардиолог Зубаилова назвала пять главных симптомов больного сердца
Пять основных симптомов сигнализируют о возможной болезни сердца, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 12:47
Футбол
ЦСКА обыграл «Тамбов» и завоевал путевку в Лигу Европы
Bookmaker-ratings.ru 14:00
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
Evo-rus.com 01:35
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом, общее число умерших достигло 4 364 - штаб.
ТАСС 16:28
Здоровье
Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури
Из-за повышенной солнечной активности 29 июля на планете произойдет довольно крупная магнитная буря, которая будет продолжаться целые сутки.
Волга-Медиа 19 июля в 15:52
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество
Мурашко обозначил сроки регистрации вакцины от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» обозначил сроки регистрации первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Shraibikus News 15:57
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Кинотеатры после снятия ограничений начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, заявила министр культуры Ольга Любимова.
News.ru 12:49