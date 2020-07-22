с чего всё началось

Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19. Команда провела эксперимент на хомяках, который подтвердил защитные свойства выделенных антител.

Здоровье 5 круп, которые полезнее гречки Камут имеет приятную рыхлую текстуру и бобовый привкус. Единственный минус этой крупы - ее очень тяжело купить в России.

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Политика Байден назвал Трампа «первым президентом-расистом» в США Scott Varley / Keystone Press Agency "Первым расистом, который избрался президентом" назвал представитель Демократической партии США Джо Байден действующего главу государства Дональда Трампа.

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Авто Компания Haval обновила кроссоверы F7 и F7x Стоит отметить, что на российском рынке Haval F7 и Haval F7x доступны с двумя бензиновыми турбодвигателями объёмом 1,5 и 2,0 литра производительностью 150 и 190 л.с. Моторы функционируют вместе с 7-диапазонным преселективным «роботом», системой переднего и полного привода. 1

Экономика ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости. 4

Игры Продажи Ghost Of Tsushima в Японии превзошли ожидания Sony Токио, 22 июля 2020, 23:46 — REGNUM Игра Ghost Of Tsushima продаётся в Японии лучше, чем ожидала Sony.

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Наука Причиной тяжелой формы коронавируса группа крови не является Группа крови пациента с коронавирусной инфекцией не влияет на тяжесть заболевания, а также на риск летального исхода. 7

Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта». 265