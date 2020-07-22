Коронавирус
РИА НовостиОбнаружены эффективные антитела против коронавируса
Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19. Команда провела эксперимент на хомяках, который подтвердил защитные свойства выделенных антител.
Читать в источнике
Оценить132
с чего всё началось
Как сообщает портал MedicalXpress, ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке объявили о создании смеси из антител, способной оказать помощь в нейтрализации коронавируса нового типа SARS-CoV-2, пандемия которого была объявлена ВОЗ в марте.Московский Комсомолец17:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Футбол
«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:58
Здоровье
5 круп, которые полезнее гречки
Камут имеет приятную рыхлую текстуру и бобовый привкус. Единственный минус этой крупы - ее очень тяжело купить в России.
Лениногорские вести 11:01
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00
Наука
Ученые назвали четыре простых способа улучшения памяти
Специалисты назвали четыре ключевых способа улучшить память.
OAnews 09:45
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфакс 14:41
Наука
Американские ученые установили влияние всех фаз сна на учебу
Ученые фиксировали и проводили анализ мозговых волн человека в процессе сна, измеряли уровни глутамата и гамма-аминомасляных кислот.
Live24 07:25
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус 15:49
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Общество
Фотография Тулеева исчезла с доски почета в Кемерове
Кемеровчанин опубликовал в соцсетях снимок городской доски почета, на которой отсутствует фотография экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
VSE42.RU 10:11
Политика
Байден назвал Трампа «первым президентом-расистом» в США
Scott Varley / Keystone Press Agency "Первым расистом, который избрался президентом" назвал представитель Демократической партии США Джо Байден действующего главу государства Дональда Трампа.
РЕН ТВ 20:43
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране может ухудшиться.
Газета.Ru 04:03
Происшествия
Следствие по делу Абызова находится в завершающей стадии
Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии.
ТАСС 21:16
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Авто
Компания Haval обновила кроссоверы F7 и F7x
Стоит отметить, что на российском рынке Haval F7 и Haval F7x доступны с двумя бензиновыми турбодвигателями объёмом 1,5 и 2,0 литра производительностью 150 и 190 л.с. Моторы функционируют вместе с 7-диапазонным преселективным «роботом», системой переднего и полного привода.
CarsWeek.ru 11:21
Здоровье
Доктор Мясников призвал не бежать к хирургам при первых болях в спине
Мясников призвал не слушать врачей, которые направляют пациентов с такими симптомами к хирургу.
Экономика сегодня 22:02
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com вчера в 09:52
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
Известия 17:55
Происшествия
СК завершил расследование дела о взятках бывшего и.о. замглавы Хакасии
РИА Новости 08:41
Игры
Продажи Ghost Of Tsushima в Японии превзошли ожидания Sony
Токио, 22 июля 2020, 23:46 — REGNUM Игра Ghost Of Tsushima продаётся в Японии лучше, чем ожидала Sony.
REGNUM 16:46
Футбол
Гендиректор «Рубина» остался доволен игрой Игнатьева в этом сезоне
Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов остался доволен игрой нападающего Ивана Игнатьева в этом сезоне.
Газета.Ru 21:59
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Наука
Причиной тяжелой формы коронавируса группа крови не является
Группа крови пациента с коронавирусной инфекцией не влияет на тяжесть заболевания, а также на риск летального исхода.
ToDay News Ufa 08:36
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Музыка
В 2021 году легендарная шведская группа ABBA выпустит пять новых песен
Последний альбом ABBA был выпущен в 1982 году, некоторые неизданные песни были обнародованы в 90-е годы.
Эхо Москвы 20:09
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском 22:30