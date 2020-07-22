Коронавирус
РИА НовостиОбнаружены эффективные антитела против коронавируса
Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19. Команда провела эксперимент на хомяках, который подтвердил защитные свойства выделенных антител.
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с чего всё началось
Как сообщает портал MedicalXpress, ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке объявили о создании смеси из антител, способной оказать помощь в нейтрализации коронавируса нового типа SARS-CoV-2, пандемия которого была объявлена ВОЗ в марте.Московский Комсомолец17:14
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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
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Армия и оружие
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Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
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Lenta.ru 20:19
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Авто
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Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
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«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
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Газета.Ru 14:47