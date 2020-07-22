с чего всё началось

Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19. Команда провела эксперимент на хомяках, который подтвердил защитные свойства выделенных антител.

Происшествия СК возбудил уголовное дело о бандитизме в отношении восьми иркутян Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении восьми жителей Иркутска, обвиняемых в бандитизме, сообщается 22 июля на сайте СКР. 11

Кино Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм Кинотеатры после снятия ограничений начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, заявила министр культуры Ольга Любимова. 32

Политика Байден назвал Трампа «первым президентом-расистом» в США Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего главу государства республиканца Дональда Трампа "первым расистом, который избрался в президенты".

Космос Китайский «новый космос»: состояние и перспективы По словам одного из чиновников, Китай как государство обнаружил себя в состоянии конкуренции с одной частной компанией.

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Музыка Группа ABBA выпустит новые песни в 2021 году Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году, сообщает издание The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда. 3

Армия и оружие ВМС США разработают комплексную стратегию применения беспилотников Начальник военно-морских операций ВМС США (Chief of naval operations, CNO) адмирал Майкл Гилдей поручил разработать комплексную стратегию развертывания беспилотных аппаратов – летающих, над- и подводных, сообщает Defense News.

Политика Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле. 35

Политика Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 131

Общество В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса. 76

Общество Руководство КПРФ в Хабаровске вызвали в суд за митинги Первый секретарь отделения КПРФ в Хабаровском крае Петр Перевезенцев и представляющий партию в Законодательной думе края депутат Сергей Ильин вызваны в суд, которому предстоит решить вопрос о привлечении к ответственности за организацию несанкционированного митинга, который прошел в Хабаровске 17 июля. 61

Общество Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.

Политика Трамп в течение суток примет решение по обязательному ношению масок в госучреждениях Администрация США примет решение по поводу обязательного ношения защитных масок на территории подчиняющихся федеральному правительству госучреждений в течение суток.

Экономика Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр» Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли. 56