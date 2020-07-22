с чего всё началось

Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19. Команда провела эксперимент на хомяках, который подтвердил защитные свойства выделенных антител.

Футбол «Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран заявлял, что клуб точно будет выступать в РПЛ.

Общество Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу. 18

Происшествия СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого в самопровозглашенной Донецкой народной республике обвиняют в убийстве бывшего главы ДНР Александра Захарченко. 234

Общество Медкомиссия в Якутске отменила принудительное лечение шамана Габышева Повторная медкомиссия приняла решение о том, что принудительно содержать якутского шамана Александра Габышева в психиатрической больнице нет необходимости. 190

Экономика ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости. 1

Происшествия В Подмосковье хозяйка обнаружила тело квартирантки в пакете По данным РЕН ТВ, в подмосковных Новых Жеребцах хозяйка обнаружила мертвую квартирантку, труп которой был завернут в пакет, рядом с ним находилась тележка.

Армия и оружие Силы ЛНР уничтожили огневую позицию ВСУ в Донбассе Силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили позицию украинских военных, с которой велся обстрел села Знаменка.

Кино Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,6K

Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 110

Происшествия Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста. 54

Кино Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова. 29

Наука Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления Группа ученых смогла создать технологию, которая позволяет выявить пять форм онкологии за четыре года до возникновения первых симптомов заболевания по анализу крови. 11

Здоровье Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе Могут ли дыхательные техники помочь убрать лишний жир на животе, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная.