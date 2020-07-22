Коронавирус
РИА НовостиОбнаружены эффективные антитела против коронавируса
Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19. Команда провела эксперимент на хомяках, который подтвердил защитные свойства выделенных антител.
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с чего всё началось
Как сообщает портал MedicalXpress, ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке объявили о создании смеси из антител, способной оказать помощь в нейтрализации коронавируса нового типа SARS-CoV-2, пандемия которого была объявлена ВОЗ в марте.Московский Комсомолец17:14
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РЕН ТВ 17:21
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Киноафиша России вчера в 13:00
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По данным стримингового гиганта Netflix, «Ведьмак», «Король тигров» и «Бумажный дом» попали в тройку лидеров из списка самых популярных сериалов.
ToDay News Ufa 13:59
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Телеканал RTVI 20 июля в 20:46
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РБК 07:36
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Вадим Евсеев: «Мы прыгнули выше головы после рестарта чемпионата»
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
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