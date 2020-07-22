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РИА Новости
РИА Новости

Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19. Команда провела эксперимент на хомяках, который подтвердил защитные свойства выделенных антител.В источнике
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URA.Ru

Ученые нашли способ полностью побороть коронавирус

URA.Ru17:33
РИА Новости

Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

РИА Новостивчера в 16:48
Интерфакс

Ученые создали смесь антител, способную эффективно нейтрализовывать коронавирус

Интерфаксвчера в 15:04
РБК

Ученые заявили об уничтожении коронавируса при помощи коктейля из антител

РБКвчера в 15:36
РЕН ТВ

Ученые создали смесь антител, способную нейтрализовать коронавирус

РЕН ТВвчера в 15:20
Российская газета

Ученые создали смесь антител, способную нейтрализовать коронавирус

Российская газетавчера в 16:11
Lenta.ru

Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:13
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«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
Газета.Ruвчера в 14:47
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Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфаксвчера в 14:41
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NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАССвчера в 14:26

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известиявчера в 06:31
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Гусев анонсировал дальнейшее смягчение ограничений в Воронеже

Глава региона поручил отраслевым департаментам подготовить предложения о дальнейшей отмене ограничений, введенных в Воронежской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.comвчера в 16:22
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъвчера в 10:31
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Силы ПВО сопроводили самолёты НАТО над Балтийским и Чёрным морями

«22 июля радиолокационными средствами разведки дежурных сил по ПВО сил Черноморского и Балтийского флотов были вскрыты действия разведывательных самолётов Р-8А Poseidon и U-2S Военно-морских сил США над акваторией Чёрного моря, а также разведывательного самолёта Р-3С Orion Военно-воздушных сил Германии над акваторией Балтийского моря», — сообщает Национальный центр управления обороной России.
RT на русскомвчера в 09:04
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Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:29
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Партия «Альтернатива для Германии» подала на Меркель в суд

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АДГ) подала в Конституционный суд Германии на канцлера Ангелу Меркель и на правительство из-за их реакции на голосование в парламенте Тюрингии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
Аргументы и Фактывчера в 14:43
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