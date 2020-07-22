Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
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Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19. Команда провела эксперимент на хомяках, который подтвердил защитные свойства выделенных антител.В источнике
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Ученые создали смесь антител, способную эффективно нейтрализовывать коронавирус
Интерфаксвчера в 15:04